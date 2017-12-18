İngiliz otomobil üreticisi McLaren'ın yeni hypercar'ı Senna'nın henüz podyuma çıkmasına 1 yıl varken tüm siparişler tükendi.

Bir otomobilin ‘güçlü’ olarak nitelendirilmesi için nelere sahip olması gerekir? Yüksek beygir gücü, iyi bir 0’dan 100’e çıkış zamanı, etkileyici maksimum hız ve dahası. Peki bunların hiçbirini bilmeden de bir otomobilin gücünü anlamak mümkün müdür? Bu sorunun yanıtını McLaren Senna verebilir.

Gelecek yıl İsviçre’de düzenlenecek olan Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak yeni McLaren Senna hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor. Ne maksimum hız, ne kalkış performansı ne de piyasaya çıkış tarihi. Fakat Senna’nın fotoğrafları, McLaren’in muazzam bir mühendislik örneği sunduğunu gösteriyor.

Dev İngiliz markasının son tanıttığı hypercar McLaren P1’di. Fakat McLaren Senna’nın P1 kadar mütevazı özelliklere sahip olması beklenmiyor. 789 beygir gücündeki 4.0 litrelik V8 motor, 2,461 saf ağırlığı olan aracı uçuracak diyebiliriz. Tabii Senna şık, düşük gövdeli tasarımı ile yerden gösterişli bir şekilde uçacak.

Ne yazık ki bu gücü elde etmek o kadar kolay değil. Bu süper güçlü araç için milyonlarca TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. O kadar paranız yoksa da bir sorun yok çünkü henüz özelliklerinin bilinmesini bırakın, podyuma bile çıkmamış olmasına rağmen üretilecek 500 McLaren Senna’nın tamamı satılmış durumda.