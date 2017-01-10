MEB, Bilimsel Gelişmeleri Takip Edebilmek İçin Arapça Öğrenimi Şart Koştu

Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip liseleri ve ortaokul öğrencileri için bilimsel gelişmeleri takip edebilmek adına Arapça öğreniminin aksatılmaması talimatını verdi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda "yabancı dil sorununu çözmüş bireylerin yetişmesi ve güncel bilimsel ilerlemelerin takip edilebilmesi" amacıyla tüm imam hatiplere Arapça Bilgi ve Etkinlik yarışmalarının yapılması talimatını verdi.

Ozan Çepni’nin haberine göre MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek yarışmalarla birlikte Arapça dilinin önemine vurgu yapılarak, öğrencilerin "dünyadaki gelişmeleri ve güncel bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri"nin amaçlandığı belirtildi. Arapça'nın İslam coğrafyası için çok önemli bir etken oluşturduğunu belirten MEB, yabancı dil sorununu çözmüş bireylerin yetiştirilmesinin Arapça ile mümkün olabileceğini açıkladı.

Şubat ayından itibaren Mayıs sonuna kadar yapılacak imam hatip liseleri arasındaki etkinlikler kapsamında öğrenciler, Arapça bilgi yarışması, Arapça metin canlandırma yarışması ve Arapça hat/kaligrafi yarışması gibi alanlarda okullarını temsil edecekler. İmam hatip orta okullarında ise arapça hikaye canlandırma yarışması ve Arapça çocuk şarkıları söyleme yarışmaları düzenlenecek.