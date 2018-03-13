Tabletleri Depolarda Çürümeye Bırakan MEB'den Yeni Talep

Fatih Projesi kapsamında öğrencilere ve öğretmenlere dağıtılacak tabletleri depolara mahkum eden MEB, il milli eğitim müdürlüklerinin depolardaki tabletleri değerlendirmesini talep etti.

Eğitim sistemindeki sorunlara çözüm olarak tasarlanan ve 2010 yılında yürürlüğe giren Fatih Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilere 1 milyon 437 bin tablet dağıtılmış, ayrıca 570 bin dersliğe de akıllı tahta ve internet altyapısı sağlanmıştı. Fakat proje, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın ‘’Kodlama derslerinin uygulamalı işlenebilmesini amacı ile öğrencilerimize tablet yerine klavyeli bilgisayarlar dağıtmayı planlıyoruz’’ sözleri ile iptal edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Yeni bir çağ açıyoruz’ diyerek tanıttığı Fatih Projesinin hayata geçmesi için o dönem mal ve hizmet alımları için çeşitli vergilerde istisna sağlayan torba tasarıları meclis komisyonunda kabul edilmiş, Maliye Bakanı Naci Ağbal alınan vergiler için ‘kamunun bir cebinden çıkıp öbür cebine girecek’ demişti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın tabletli eğitimden vazgeçerek klavyeli bilgisayar dağıtmaya karar vermesi ile depolarda çürümeye yüz tutmuş olan binlerce tabletin akıbeti merak konusu olmuştu. Cumhuriyet.com.tr’de yer alan habere göre MEB, depolarda duran tabletlerin garanti, bakım, teknolojik kullanım sürelerinin değerlendirilmesi amacı ile bir bildiri yayınlayarak tabletlerin il milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilmesini talep etti.

İl milli eğitim müdürlükleri, depolarda çürümek üzere olan tabletlerin sayısını belirlemek için okullarla iletişime girerken, binlerce tabletin tam olarak nasıl değerlendirileceği hala merak konusu. Bununla birlikte il milli eğitim müdürlükleri, artık kullanılamayacak tabletlerin akıbetinin ne olacağı konusunda da bakanlıktan bir yanıt bekliyor.