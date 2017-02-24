MEB, yeni ehliyet alacak olan kişilere zorunlu tuttuğu ‘trafik adabı’ dersi içindeki ‘trafikte saygı eğitimleri’nin, şu an ehliyet sahibi olan 25 milyon sürücünün tamamına ücretsiz olarak vermeyi planlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokolle hareket ederek yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi hedefliyor. Karayolu trafiğindeki güvenliğin sağlanması ve bireylerin trafik sorunlarına karşı duyarlılıklarının arttırılması için getirilecek olan ‘sürücüye saygı eğitimi’nde yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanırken kuralları ihlal ettikten sonra yalnızca para cezası alacağını düşünmemesi, hem kendisinin hem de sevdiklerinin hayatını tehlikeye attığının farkında olması gerektiği gibi konulara dikkat çekilecek.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ülke genelindeki 3500 motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimler, kamu yararı gereği ücretsiz olarak düzenlenecek. Toplam 4 saat sürmesi beklenen programdan öncelikle kamu kurumlarında görev alan sürücülerin yararlanması bekleniyor. Daha sonra da isteğe bağlı olarak ehliyeti bulunan herkese eğitim verilecek. Bakanlık, eğitimi zorunlu tutmasa da bana kalırsa hepimizin katılması gereken bir program.

Bakanlık, programın geniş kitlelere yayılması için video, billboard, afiş, el ilanı, broşür, kamu spotu gibi tanıtım araçlarından faydalanmayı hedefliyor. Protokolün yürütülebilmesi için il ve ilçelerde yürütme kurulları oluşturulacak. Bakanlık, eğitime katılanlara sertifika vermek için de bir hazırlık içerisinde.