Evrim Sorusuna Uzmanlardan Cevap: Dünya Düzdür Demek Gibi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı testlerde yer alan iki soruya dair tartışmalar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve 'Kazanım Kavrama Testleri' arasında yer alan evrimle ilgili iki soru, bilim insanlarının tepkisini çekmişti.

Dilerseniz konuyla ilgili bilim insanlarının tepkilerine göz atmadan önce sorulara da bir göz atalım.

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel, sorunun baştan aşağı yanlış bilgilerle dolu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu korkunç bir manipülasyon. ‘Dünya düzdür' demekle, bunu öğretmekle eşdeğer bir soru sormuşlar. Bu soru, şu anki müfredata da, bilime de aykırı. Hiçbir tutarlı yanı yok. 'Evrimi kabul edip etmemenin ne önemi var!' Ya da 'Evrimi öğretsek de öğretmesek de olur!' gibi tavizkar yaklaşımlarla bu noktaya geldik. Evrimsel biyolojinin hayatta pratik karşılığı var. Sağlık Bakanlığı'nın son günlerde sürekli uyarı yaptığı antibiyotik kullanımı da tam da evrimsel biyolojiyle ilgili."

Konuyla ilgili görüş belirtenlerden biri de Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Alpar oldu. Alpar, ilk soruyla ilgili şunları söyledi:

"Sahici yani araştırma yapan, kanıtlara itibar eden bilim insanlarının tamamı, şimdiye kadarki bütün kanıtlara bakarak, evrim teorisinin geçerli olduğunu kabul eder. Evrim herhangi bir düşünce değil, bilimdeki anlamıyla teoridir."

Sorudaki ikinci şıkkın yanlışlığına da dikkat çeken Alpar şöyle konuştu:

"Ara geçiş formuyla ilgili çok sayıda fosil var. Bazı türlerde bu geçişin bazı evreleriyle ilgili fosiller bulunmayabiliyor. Ancak birçok tür için ara formlarda fosil bulguları da, ortadan kalkmış türlerle ilgili fosiller de var. Üstelik fosillerle ilgili bilgi artık sadece fosilleri inceleyerek bile değil, fosillerden DNA alınarak da doğrulanıyor. Dolayısıyla bu şık doğru değil.”

Son olarak Alpar, konuyla ilgili MEB'in yayınladığı ikinci soruya da değindi:

"Birinci şık ‘Mutlak güç sahibi Bir Yaratıcı‘dan söz ediyor. Yaratıcı inancı taşıyanlar için önemli bir ayırım; 'Yaradan’ın evreni doğa yasaları ile birlikte yarattıktan sonra artık bu doğa yasalarının işleyişine karışmadığı' fikridir. Böyle bir yaratılış inancı bilimle ve evrim teorisi ile çelişmez. Bu anlayış tarih boyunca birçok din çerçevesinde - ve İslamiyet içinde de- vardır. Bu sorudaki ikinci ve üçüncü şıklar ise çok daha dar bir yaratılış inancını; yani Amerikan Evanjelist (İncilci, köktenci) protestanları arasındaki ‘Yaratılışçılık’ akımının söylem ve tezlerini alıntılıyor. Her iki iddia kanıtlara bakılırsa yanlış, birinci soru ile ilgili olarak gördüğümüz gibi. Burada bunun inanç olduğu söyleniyor ama sanki tek yaratılış inancı bu iddialarmış gibi temelsiz bir propaganda yapılıyor."