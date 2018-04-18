NTV’de canlı yayına katılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. 34 ilde Anadolu lisesi bulunmamasıyla ilgili olarak “Bu illerde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk dilimi tutturduğu için Anadolu lisesi koymadık” diyen Tekin, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Sınavla öğrenci alacak okullarda bu yüzde 10’u nasıl belirlediğimize dair çokça eleştiri var. Sayın Bakanımız açıkladı aslında. Bütün illerde her kategoride okul olmasına dikkat ettik. Bazı illerde neden Anadolu lisesi yok diyorlar. Bizde, bakanlık bünyesinde üç grup ortaöğretim kurumu var. Biri Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki meslek liseleri, diğeri Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki imam hatipler, diğeri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğündeki liseler. Üçü farklı bir eğitim programı takip ediyor. İmam hatipler daha dini ağırlıklı, meslekler mesleki eğitim üzerine yoğunlaşmış, üçüncü okullar ise genel ortaöğretim kurumları dediğimiz okullar. Biz, illerde yüzde 10’u ve 90’ı belirlerken üç kategoride okul bulunmasına özen gösterdik. Ortaöğretim genel müdürlüğündeki okullar fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri. Bunların dışında spor ve güzel sanatlar var. Ama diğerleri genel program uyguluyor. Biz sınavla ve sınavsız okulları belirlerken bu üç kategoriye göre okul belirledik. 34 ilde fen ve sosyal bilimler liseleri yüzde 10’luk kotayı doldurduğu için Anadolu lisesi koymadık listeye. Ama bu kotayı doldurmayanlara koyduk.

Bu oranları belirlerken son üç yılda yaptığımız TEOG yerleştirmelerinde ki öğrencilerin ilk beş tercihine baktık. Gördük ki öğrencilerin yüzde 62’si genel, yüzde 15’i meslek, yüzde 22’si din öğretimini tercih etmiş. Yüzde 10 kontenjanını belirlerken bu verilere göre hareket ettik. Sınavla öğrenci alan okulları, öğrencilerimiz bu oranlarda seçecek dedik. Büyük pasta Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde. Yaklaşık yüzde 62’lik bir öğrenci ve derslik sayısı var. Bütün bu işlemleri yaparken farklı program uygulayan okullar kategorisi oluşturduk. Proje okulları yaptığımız liseler, fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri farklı program uyguluyorlar.”

Öğrencilerin okullara nasıl yerleştirileceği konusuna da açıklık getiren Tekin, “2 Haziran’daki sınavdan sonra sonuçları açıklarken, bununla birlikte aynı tarih aralığında biz yerleştirmenin nasıl olacağını da açıklayacağız. Sınav sonucuna endeksli bir işlem olduğu için, sınav sonucuyla birlikte açıklıyoruz. Sınava giren ya da girmeyen öğrencilerin hangi prosedürlere göre tercihlerini yapacakları, mahalliden yerleştirmeye göre tercih bölgeleri de oluşacak. Tedirgin olmaya gerek yok, herkesin evine en yakın okullar öncelenecek. Evine en yakın okula gidemeyecekse, o zaman evine en yakın ikinci, maksimum beşinci okula yerleştireceğiz diye taahhüdümüz var." dedi.

Son olarak öğrencilerin 5 tercihinin de aynı okul türünden olabileceğini, hiçbir öğrenciyi istemediği bir okula gitmek zorunda bırakmayacaklarını belirten Tekin, “Öğrencilerimize beşer tercih imkanı verdik. İki tercih yapması kendisi açısından şöyle sıkıntılı. Evine en yakın ikinci okula yerleşemezse üçüncü okulu seçmediği için sıkıntı yaşayabilir. Biz evine en yakın beş okul tercihi yapmasını öneriyoruz. İstemediği bir okul türüne hiçbir öğrencimizi göndermeyeceğiz. Kesinlikle bir öğrencimiz “Anadolu lisesine gitmek istemiyordum, meslek ya da imam hatibe gitmek istiyordum. Beni buraya gönderdiler” ya da tam tersi, böyle bir şey kesinlikle olmayacak. Herkes tercih ettiği okul türüne göre, yakından uzağa bir yerleştirme içinde olacak. Rehber öğretmenlerimiz tercihlerle ilgili kendilerine rehberlik yapacak. İki tercih yapmalarının kendilerine nasıl sonuçlar doğuracağını anlatacaklar. Beş tercih bizim arzumuz. Beş tercihi de aynı okul türünden yapabilecekler. Kılavuzu açıklayacağız, detayları ama ikamet ve devam ettiği ortaokul bizim için ana kriter. Diğer kriterleri, kılavuzu yayınlayınca detaylı ortaya koyacağız. Eşitlik olduğu anda başvuracağımız diğer kriterleri kılavuzumuzda yayınlayacağız. Çok objektif kriterler var.” dedi