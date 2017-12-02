MEB Sınavlarında Dijital Devrime Hazırlık

Motorlu taşıt sürücü kursu ve açık ortaokul, açık lise sınavlarını 81 ilde elektronik sınav (e-sınav) merkezlerinde yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı dijital devrime hazırlanıyor.

MEB yetkililerinin verdikleri bilgilerden bakanlığın, sınavlar için dijital devrime hazırlandığı görülüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kurs sınavları ile birlikte açık ortaokul ve lise sınavları, ülkenin 81 ilinde, 124 e-sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Kalkınma bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmada motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde ve 32 sınav salonunda gerçekleştiriliyor. Yeni çalışmayla birlikte 92 merkez daha bu sayıya dahil olacak.

İlk aşamada il merkezlerinde kurulacak olan e-sınav salonlarının ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması tasarlanıyor. Bu merkezler ileri teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.

Engellilere yönelik özel tasarım

Bakanlığın kuracağı ilk geniş kapsamlı elektronik sınav merkezi, Ankara’nın Çiğdem Mahallesi’nde kurulacak. Bir kişilik kapasiteye sahip olacak olan merkez, bu alanda önemli bir boşluğu da doldurmuş olacak.

Sınav merkezlerindeki masa, sandalye ve bilgisayarlar ise engellilerin erişim ve konforları göz önünde bulundurularak tasarlanıyor. E-sınavlarda işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret dili yöntemleriyle hazırlanan sorular bulunacak.

Yapılan dijital yenilikle birlikte vatandaşların istedikleri bir zaman diliminde işlerini aksatmadan sınava girebilmeleri sağlanmış olacak.

Hatalar asgariye inecek

Adaylar e-sınav uygulaması sayesinde randevu sistemine dayalı olarak en yakın tarihte sınava girebilecekler. Sonuçları ise sınav bitiminden hemen sonra öğrenebilecekler.

Kullanıcı dostu bilgisayar ara yüzüne sahip sınav sisteminde adayların cevap kağıdında yanlış işaretleme ya da işaretlemeyi unutma gibi hatalar olmayacak.

Yeni uygulama ile soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, düzenleme, ulaştırma gibi maliyetlerde de düşüş sağlanmış olacak.