Çiftlik Bank'ın Araştırılması İçin Verilen Önerge Reddedildi

Çiftlik Bank olayının yankıları artarak büyürken, bugün itibarı ile meclise konunun araştırılması için verilen yönerge reddedildi.

Çiftlik Bank ve Mehmet Aydın olayı aylardır ülke gündemini meşgul ediyor. Her tarafta dönen reklamlar, tüm sürecin legal olduğunu iddia edenler ve buna karşın eninde sonunda bir yerde patlayacağını iddia edenler (ki haklı çıktılar) ve tüm bunların sonunda yaşanan vurgun sonrası Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçması derken halen yeni gelişmeler sürüyor.

Son olarak 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon lira toplandığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'a dair konu TBMM'ye taşındı. Bununla birlikte CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, konunun araştırılması ile ilgili verdiği soru önergesi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bunun üzerine mecliste söz alan HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 25 Aralık 2017’de konuya dair bir 'araştırma önergesi' verdiklerini belirtti ve bu önergenin de o dönemde reddedildiğini belirtti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?