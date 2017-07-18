Medeniyetin Dışında Yapılmış, Kendisine Hayran Bırakan 10 Ev

Gerek mimarisi, gerek bulunduğu ortam sayesinde göze çarpan ve insanın içini eriten evleri derledik.

Hepimiz bazen yalnız zaman geçirmemiz gerektiğini düşünmüşüzdür. Gözlerimizi kapatıp hışırdayan yaprakları, kuş cıvıltılarını ve dalga seslerini hayal ederiz. Olmadı tası tarağı toplar, böyle yerlere gideriz.

Ancak dünyada öyle yerler var ki gözlerinizi kapatmaya gerek bile yok. Medeniyetten uzak, sakin ve gizli… Üstelik hepsi gerçek.

10. ABD / Teksas’taki bu müstakil ev:

Yere 2 metre kadar gömülü olan bu ev dışarıdan sığınak gibi gözüküyor. İçinde ise son derece konforlu bir yaşam alanı var.

9. Kanada’da çam ağaçlarından yapılmış bir bungalov:

Sıra dışı mimarisi ve dizaynı sayesinde manzaraya son derece uyum sağlıyor. İçinden seyre dalmak size kalmış.

8. Çin / Hunan’da alışveriş merkezinin üstündeki evler:

Çatısında ev bulunan bu alışveriş merkezi, epey küçük olmasına rağmen 4 milyonluk nüfusa sahip olan Hunan kentinde bulunuyor. Bu nedenle ev olabildiğince hafif ve şaşırtıcı bir şekilde dizayn edilmiş.

7. ABD / Utah'daki kanyon konağı:

Bu ev, 1986'da sessiz bir yerde yaşamak isteyen evli bir çift tarafından inşa edildi. Elbette hala orada ve hala lüks.

6. İsviçre’deki Villa Vals in Vals evi:

Yeraltı villa fikrinin arkasındaki neden yerel bir imar yasasıymış. Yetkililer, yüksek bina inşa etmeyi yasakladıkları bölgede yerin altını unutmuşlar. Bu nedenle mimar, bir mağarayı eve dönüştürmeye karar vermiş.

5. Şili’deki bu uçurum evi:

4. Norveç / Hordaland’daki bir göl içindeki dağ evi:

3. ABD / Kaliforniya’daki bu çöl vahası:

Bir çölde kafa dinlemek kimin fikriydi bilinmez. Ölü yığınları andıran bu tuhaf ev, bir Kaliforniya çölünde bulunuyor. Beton, çelik, bakır ve cam derlemesi ve alabildiğine sıcak.

2. İsveç / Lapland’deki bu otel:

Bu binanın dış duvarları camla kaplanmıştır ve kuşların çarpmamaları için kızıl ötesi ışıklar bulunmaktadır. İlgilisine oda fiyatlarını şuradan ulaştıralım.

1. Lüban / Beyrut’un yüksek uçurumlarına saklanmış bu "ev":

Başlangıçta hiç kimse bir kaya üzerine inşa edilmiş ev fikrine inanmadı, ancak proje fotoğrafları internete düşünce birçok yatırımcının ilgisini çekti.