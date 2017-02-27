MediaTek, Amiral Gemisi İşlemcisi Helio X30'u Tanıttı!

Maddi açıdan zor günler geçiren orta-üst cihazların popüler tercihi MediaTek, son yongası ile birlikte amiral gemisi sınıfına göz kırpıyor.

MediaTek, amiral gemisi Helio X30 Deca-Core işlemcisini Eylül ayında Çin'deki bir etkinlikte tanıtmıştı.

MediaTek, yeni işlemcinin MWC 2017'deki özelliklerini detaylandırdı. Helio X30, önceki nesil yonga setine göre yüzde 50 enerji tasarrufu ve yüzde 35 daha fazla performans artışı sağlıyor ve 10 nanometrelik mimari ile geliştiriliyor.

Helio X30, aşırı performans için geliştirilmiş 10-Çekirdekli ve üçlü küme mimarisine sahip. Helio X30 ayrıca 4K2K 10-bit HDR10 video çözme özelliğini sunan ilk mobil yonga konumunda.

10 nanometrelik mimarinin yanında, orta-üst akıllı cihazlara yönelik daha ekonomik 20 nanometrelik X20 yongasının geliştirilmesi de şirket açısından avantajlı. Zira MediaTek bazı ekonomik sorunlarla boğuşuyor ve krizin üstesinden gelmesi için çeşitlilik şart.

Helio X30 ayrıca MediaTek'in akıllı görev işlemi sistemi, termal yönetim ve kullanıcı deneyimi izleme sistemlerini içeren CorePilot 4.0 teknolojisinin en yeni versiyonunu da bünyesinde barındırıyor.

Üç küme, akıllı telefon uygulamalarının ve görevlerin geniş ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini daha iyi dengelemek için asgari, orta ve azami işlemci performansları içeriyor. Bu kombinasyon sayesinde kişinin güç kullanımı senaryosu tahmin edilebiliyor ve gerekli noktaya öncelik tanınabiliyor. Bu, daha uzun pil ömrü ve Helio X30'ün 10 çekirdekli yapısından en iyi şekilde faydalanan daha güçlü bir performans anlamına geliyor.

Helio X30, 8 GB RAM'e, 16 megapiksellik çift ISP kameraya, WQXGA 2560×1600 60fps veya FGD 1920 X 1080 120fps ekran opsiyonlarına, PowerVR Series7XT Plus 800 MHz grafik çözümüne olanak tanıyor.