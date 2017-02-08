MediaTek, Helio P25 Çipsetini Duyurdu!

Qualcomm’dan sonra en çok tercih edilen çipset üreticisi olan MediaTek, orta-üst seviye için yepyeni çipseti P25’i duyurdu.

Her ne kadar büyük markaların tercihi Qualcomm olsa da son dönemde özellikle HTC ve Sony kanadından artan ilgiyle MediaTek de piyasada daha büyük yer edinmeye başladı. Çinli markaların ilk tercihi olan MediaTek, orta-üst seviye bandında olacak Helio P25 çipsetini duyurdu.

16nm FinFET teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio P25, bir önceki modeli olan Helio P10’a göre %25 daha verimli çalışıyor. 2.5GHz hızında çalışan 8 adet ARM Cortex-A53 işlemcisine sahip olan çipset, 900MHz hızındaki ARM Mali-T880 MP2 grafik işlem biriminden gücünü alacak.

2x 6GB LPDDR4 RAM desteği sunabilen P25, arka kamera noktasında 24MP’e kadar destek verirken, bunun yerine 13MP’e kadar çit kamera desteği de sunuyor. Son olarak da kablosuz bağlantıyı Cat 6 düzeyinde sağladığını da belirtmiş olalım.

Sonuç olarak bu sene orta seviyeli Meizu, Xiaomi, Elephone, Sony, HTC ve Samsung modellerinde görebileceğimiz bu çipsetin performansının ise zaman içinde ne seviyede olacağı da ortaya çıkacak.