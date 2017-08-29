MediaTek, Helio P30 ve P23 Mikroçiplerini Tanıttı!

MediaTek, yeni orta seviye işlemcileri Helio P30 ve P23'ü tanıttı. Yeni işlemciler özellikle kamera destekleri ile orta seviyede daha iyi cihazlar görmemizi sağlayabilir.

MediaTek, 2017 yılının son çeyreğinde kullanıma sunulacak yeni mikroçipleri Helio P23 ve Helio P30’u tanıttı. Her iki mikroçip de küresel kullanım için sertifikalandırılmış olmasına rağmen P30, ilk başta sadece Çin’de kullanıma sunulacak.

Yeni mikroçipler, 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemci mimarisini kullanıyor. Yeni mikroçiplerin en iyi özelliklerinden biri kamera konusunda. Helio P30 16MP+16MP ya da tek 25MP, Helio P23 ise 13MP+13MP ya da tek 24MP kamerayı destekliyor. Böylece orta seviyede daha fazla çift kameralı telefon görebileceğiz.

Yeni mikroçipler ayrıca Imagiq 2.0 teknolojisine de sahip. Bu teknoloji sayesinde otomatik pozlama, ‘parazit’ azaltma ve elektronik görüntü sabitleme teknolojisini destekliyorlar.

Bir başka önemli özellik de çift VoLTE desteği sunması. Bu sayede çift sim kart bulunan akıllı telefonlarda iki hat üzerinden de da yüksek kalitede sesli görüşme yapılabilecek.

Mikroçipler TMSC tarafından 16nm teknolojisi ile üretildi. Bu nedenle güç kullanımı kısmında bir iyileştirme yok.