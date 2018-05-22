MediaTek, Helio ailesinin son zamanlarda piyasaya sürdüğü güçlü ve verimli yongalara ek olarak Helio P22’yi kullanıcılarına duyurdu. MediaTek, Helio P22 ile kullanıcıların orta seviye cihazlarda talep ettiği ileri teknolojik özellikleri genişletmeye devam ediyor.

MediaTek, bu yılın başında P60 yonga setinin başarılı bir şekilde piyasaya sürdü. Geniş kitleler tarafından oldukça sevilen yonga seti, Hindistan ve Çin’de Vivo ve Oppo cihaz lansmanları da dahil olmak üzere güçlü bir müşteri adaptasyonu gördü.

Şimdilerde P22’yi tanıtan MediaTek, kullanıcılarına yapay zeka ile hızlandırılmış deneyimler, parlak fotoğrafçılık ve daha yüksek fiyatlı cihazların özelliklerini sunarak “Yeni Premium” pazarını genişletmeyi hedefliyor. Konu hakkında konuşan MediaTek’in Genel Müdürü Lee, kullanıcılara uygun fiyata olağanüstü özellikler sunacaklarını ve P60 gibi son nesil Helio çiplerin büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Beklentileri aşan P60’a hala müşteri talebi olduğunu belirten Lee, bunun yenilikçi cihazlar için iştah açıcı olduğunun da altını çizdi.

Üstün özelliklerin olacağı belirtilen P22 yonga seti, CorePilot teknolojisi ile Android akıllı telefonlara getirilen verimli üretim işlemlerini birleştirerek, yüksek performans ve güç tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Helio P22 ile kullanıcılar ayrıca MediaTek NeuroPilot tarafından desteklenen Edge yapay zeka geliştirmelerinden de faydalanabilecek. Bu noktada P22’nin Face ID, akıllı fotoğraf albümü ve yapay zeka özellikli kamera deneyimlerinin de desteklendiğini söylemekte yarar var.

Diğer yandan P22, 13+8 megapiksel kurulum için saniyede 30 kare hızla çift kamera desteği de sunuyor. Son dönemlerin popüler efektlerinden olan Bokeh efektini de destekleyen yonga seti, 20: 9 HD+ (1600 x 720) ekran desteği ile tam ekranlı akıllı telefonların tercihi olabilir. Şu an için geliştirilmekte olan Helio P22’nin 2018’in sonlarına doğru kullanılmaya başlayacağını da ifade etmekte yarar var.