MediaTek, Yapay Zeka Sayesinde Satışlarında Artış Yaşadı

Son zamanlarda iyiden iyiye tüm ürünlerde uygulanmaya başlayan yapay zeka geliştirmesi, MediaTek'in oldukça işine yaradı. Şirket bu sayede gelirlerini katlıyor.

Tayvan merkezli yonga üreticisi olan MediaTek’in, Salı günü yılın ikinci çeyreğine ait gelirlerini açıklaması bekleniyor. Nisan ayından Haziran ayına kadar olan rakamları kapsayacak olan gelirlerden şirketin kendi yönettiği 55,6-59,6 milyar dolarlık kısmının 60,48 milyar dolar seviyesine çıktığı açıklandı. Bilhassa yapay zekayı destekleyen mobil çipleri ile kazancını büyük oranda artıran şirket, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre %21.8 büyüme sağlamış durumda.

MediaTek şirketine göre Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri son dönemlerde yapay zeka destekli yonga setlerine büyük oranda ağırlık verdi fakat bu yılın ikinci yarısında, öncekilerden daha az bir büyüme oranı olan %5 ile %10 arasında bir büyüme beklenmekte. Şirketin bu büyüme hedeflerini etkileyen en önemli unsurlardan birisi ise ABD ile Çin arasında iyiden iyiye baş gösteren ticaret savaşı oluyor. Zira dördüncü çeyreğe ait yonga seti satışları önceki dönemlere nazaran artık daha yavaş ilerliyor. Uzmanlara göre bu durum, iki ülke arasındaki savaşın pazardaki negatif etkilerinden kaynaklanmakta.

Akıllı telefonlar hariç, akıllı hoparlörler, TV’ler ve diğer akıllı nesnelerin çip satışları ise Temmuz’dan Eylül’e kadar olan üç aylık mevsimde bir sıçrama yapma eğiliminde. Bunun nedeni, üreticilerin yılın son çeyreğini bir çeşit alışveriş sezonu olarak görmeleri ve bu dönemlerde satışların diğer aylara göre daha fazla artış göstermesi olarak görülüyor.