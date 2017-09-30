Meğer Pluto da İklim Değişikliğinden Muzdaripmiş!

Gezegenin yüzeyinde oluşan devasa, yükselti halindeki buz kütlelerinin bu şekilde oluşmalarının nedeninin büyük ihtimalle iklim değişikliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bilim insanları Pluto’nun en gizemli bilmecelerinden birini çözdüler. NASA’nın ‘New Horizos’ adlı uzay aracı 2015 yılında Pluto’ya uçmuştu. Pluto’nun ekvatoru civarında görülen şey,bilim insanlarını şaşkınlığa uğratmıştı: New York City gökdeleni boyunda dev metan buz kütleleri.

“Neden yüzey üzerinde büyük buz damlacıkları yerine, yükseltiler şeklinde buz kütlelerinin oluştuğunu soruyorduk kendimize” diyor NASA’dan Jeffrey Moore.

Sorunun cevabı, Pluto’nun ikliminin zannedilenden daha da dinamik oluşunda yatıyor.

Bu buzlu ormanların küçük versiyonları Dünya’da da bulunuyor. Bu yapılar Düya’nın ekvatoruna yakın yerlerde, dağların tepelerinde oluşurlar. Yukarıdaki koşullar, karın su buharına dönüşmesi için uygundur. Ergime olarak adlandırılan bu işlem sert ve keskin buz çivilerinin oluşmasına neden olur.

NASA bilim insanları benzer bir işlemin Pluto’da da gerçekleştiğini düşünüyorlar. Fakat bu durum ancak, Pluto’nun geçmişte daha sıcak olmuş olmasıyla mümkün olabilir. Aksi takdirde metan buz kütlesi eriyemezdi. Bilim insanları bunun, Pluto’nun kompleks ikliminin bir kanıtı olduğunu söylüyorlar. Gezegen milyonlarca yıllık bir süreç içerisinde yavaşça soğuyor, sonra ısınıyor ve sonra tekrar soğuyor.

Yani Pluto, sadece bir buz topundan ibaret değil.