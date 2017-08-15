Kullanıcıları ikna etmek için fiyatları düşük tutan üyelikli uygulama yapımcıları meğer hayatlarının hatasını yapıyorlarmış. Zira Liftoff'un bu konuda yaptığı araştırma, tam tersi durumda insanların orta derece fiyatlardaki servislere üye olmaya daha teşne olduklarını ortaya koyuyor.

Silikon Vadisi’nde yerleşik bir mobil uygulama pazarlama ve yeniden hedeflendirme firması olan Liftoff’un hazırladığı yeni rapora göre geliştiriciler, kullanıcıları ikna etmek için ilk aşamada fiyatları düşük tutmak yerine daha yüksek fiyat uygularlarsa, üyelik gerektiren uygulamalarını daha çok satılabilirler.

Haziran 2016 ile Haziran 2017 arasında edinilen verileri analiz eden Liftoff’un raporu uygulama üyeliklerini, ‘düşük ücretli aylık uygulamalar (0.99-7$)', 'orta (7$ - 20$)' ve 'yüksek ücretli uygulamalar (20$-50$)' olarak sınıflandırıyor. Aynı zamanda müşteri başına yapılan satın alma bedelini de hesaplamaya dahil ediyor. Firma, ortalama fiyat aralığında yer alan uygulamaların 7.16’lık yüzdelikle en yüksek kazanım oranını yakaladığını gösteriyor. Üstelik bir üye kazanmak için de en düşük masraf (sadece 106$ civarında) bu aralıkta gerçekleşiyor. Bu oran, en düşük ücret kategorisinde yer alan uygulamalara üye olan kişilerin oranından beş kat daha yüksek.

Bu durum kısmen Netflix ve Spotify gibi yayıncı medya uygulamalarının insanları, servisleri için aylık ortalama 10$ ödeme yapacak şekilde konumlandırmış olmasıyla ilgili olabilir. Fakat aynı zamanda batıl inançlarla da alakalı bir durum olarak addedilebilir diyor Liftoff ve ekliyor: “insanlar halihazırda zaman ve para harcadıkları şeyi devam ettirme yönünde, algısal bir önyargıya sahipler.”

Rapor aynı zamanda eş bulma uygulamaları ya da bulut hizmetleri gibi ‘ihtiyaç durumlarını’ karşılamaya dönük uygulamaları da inceliyor. Bu gibi şeyler, müşterilerin tekrar tekrar ödeme yapmaya rıza gösterecekleri hizmetleri sunma potansiyeline sahipler. Fakat Liftoff’a göre yardımcı uygulamalar, eş bulma uygulamalarına oranla çok daha yüksek ‘üyelikli kurulum’ oranına sahip. Bu durumdan nihayet aşkı bulanları sorumlu tutmuyorsunuzdur umarım?

Apple’ın ‘App Store’u çalıştırma biçimine belirgin değişiklikler getirileceğine dair yaptığı açıklamanın üzerinden bir yıldan fazla geçti. Bu değişiklikler, uygulama yapımcılarını üyelik servisleri açmaya teşvik etmiş, App Store’a arama reklamlarını getirmiş, ve hatta yorum işlemlerini bile hızlandırmıştı. Söz konusu değişikliklerin bir çoğu geçtiğimiz son bahara kadar uygulamaya geçmemişti. Ta ki Apple adeti olduğu üzere yeni yazılımını genel kullanıma sunana kadar.

Liftoff bu raporu formüle etmek adına 2016-2017 Haziran ayları arasında gerçekleşen, 14 milyondan fazla tıklamadan gelen 1 milyardan fazla reklam etkilerini ve 45 tanınmış, üyelik gerektiren uygulamanın yapıldığı 500.000 uygulama kurulumunu analiz etmiş. Rapor büyük oranda gelir dönüşüm oranları üzerine yoğunlaşmış olmakla birlikte, üyelik gerektiren uygulamaların gerçekte nasıl iş yaptıklarına dair daha detaylı bilgiler de sunuyor. Üstelik sadece iOS platformlar için değil, aynı z amanda Android platformlar için de ücret ve gelir dönüşüm oranlarını ortaya koyuyor.