Çiftlik Bank’a çok fazla güvenip bir bayii bile açan A.Y isimli Çiftli Bank Bayii sahibi konuştu.

Uzun süredir dikkat etmeniz yönünde uyarılar yaptığımız Çiftlik Bank skandalının ardından mağdurlar ne kadar zararda olduklarını açıklamaya başladılar. Ellerinde bulunan parayı harcayanlar yine bir noktaya kadar durumu kurtarmış olsalar da, kredi çekerek Çiftlik Bank’a yatırım yapanlar çok büyük sıkıntılar çekiyorlar.

Çiftlik Bank’a parasını kaptıran kişiler yalnızca yatırımcılar değil, asıl vurgun bayii açan insanlar üzerinden oldu. Türkiye’de 180 tane Çiftlik Bank bayisi bulunuyor. Bu bayilerden biriyle konuşan Sözcü, insanların sisteme nasıl girdiklerini aktardı.

Çiftlik Bank’ta bayii sahibi olan bir isim, bu sürüvenini şu sözlerle anlattı: “Normal vatandaş gibi önce para yatırıp üye olduk. Kar marjı ortaya çıkınca bize şirket kurun dediler. Şirket kurup Çiftlik Bank Bayii olduk. Limited şirket kurduk. Şirket kendi üzerime. Çiftlik Bank ile bayilik dışında bir bağlantımız yok” diyen A.Y, bu süreçte sadece Çiftlik Bank mallarını sattığını açıkladı.

“Bu olayların ardından polisler bayimize geldiler. Onlar da anladılar ki bizler de mağduruz. Hatta biz çifte dolandırılanlarız. Son 1 aydır da şirketten para alamıyorduk” şeklinde açıklama yapan bayii sahibi A.Y konuşmasının devamında, “Franchising benzeri bir sisteme soktular bizi. Direkt para vermedik ama onların mimari mühendisi dizayn gerçekleştirdi. Dolaplar, dekor vs için toplam 200 bin TL ödedim. 50 bin lirada sisteme ilk girişte vermiştim. Banka kredisi çektik. Faiziyle birlikte toplam zararım 275 bin TL civarı” dedi.

İnsanları dolandırıp yüzüstü bırakarak ülkenin “en nefret ettiği insan” konumuna yükselmeye başlayan Mehmet Aydın, tüm bu mağdur insanları geride bırakarak Uruguay’a kaçtı. Bu olayın ardından artık insanlar, Çiftlik Bank logolarını bayilerinden sökmeye başladılar. Pek çok kişiyi intiharın eşiğine getiren bu olayın ilerleyen günlerde nasıl şekil alacağını hep beraber göreceğiz.