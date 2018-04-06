Mehmet Aydın’ın Yurt Dışındaki İş Birlikçisi Ortaya Çıktı!

Çiftlik Bank dolandırıcılığının baş zanlısı olarak kırmızı bültenle bütün dünyada aranan Mehmet Aydın’ın Arjantin ve Uruguay’daki iş birlikçisi ortaya çıktı. Paraları yurt dışına kaçırmak ve işlemlerini yapmakla sorumlu olan Arjantinli Frederico Bottini ile tanışın.

Çiftlik Bank, 130 binden fazla insanı 1 milyar TL’den daha fazla dolandırdı. Bu olay sadece ülkemiz tarihinde değil, dünya çapında yapılan en büyük dolandırıcılıklar listesine girmeye bile aday oldu. Çiftlik Bank’ın tosunu yurt dışına kaçtı ve kendisinden uzun süredir de haber alınamıyor. Bu işin arkasında ise farklı isimlerin olduğu gayet açıktı.

Kırmızı bültenle aranan baş zanlı Mehmet Aydın’ın yurt dışındaki bağlantılarını ortaya çıkartmak büyük önem taşıyor. Neredeyse her gün bir detayı gün yüzüne çıkan olayın soruşturmalarında Interpol de çalışıyor. Milliyet’in ulaştığı yeni detaylar, söz konusu bağlantılardan birisini ortaya çıkarttı.

Mehmet Aydın’ın Arjantinli dostu Frederico Bottini:

Arjantin vatandaşı olduğu tespit edilen Bottini, Aydın’ın tüm dolandırıcılık sürecinde ve yurt dışına kaçışında büyük role sahip. Aydın’ın tercümanlığını yapan Bottini, göze batmamak amacıyla bürokratik sorumlulukları üstlenen isimlerin de başında geliyor. Yani Frederico olmasa tosuncuğun kaçışı bu kadar kolay olmayacaktı.

Milyonlarca TL’nin yurt dışına aktarılmasında ve paranın farklı ülkelerde kullanılmasında pay sahibi olan Bottini, şu anda Uruguay’da tutuklu olan Osman Naim Kaya’nın sürece dahil ettiği bir isim. Bottini’nin bu yardımları karşılığında ayda 3 bin dolar maaş aldığı söyleniyor. Mehmet Aydın ile birlikte çalışma süresi ise yaklaşık 6 ay.

Uruguay’daki Buenos Aires’in seçkin bölgelerinden birisi olan Puerto Madero’da ev kiralayan Mehmet Aydın, bu işlemi de Bottini’ye borçlu. İki ismin buluşmasını sağlayan Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iadesi için görüşmeler devam ediyor.