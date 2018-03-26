Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki 'Eli' Türkiye'ye Geliyor!

Hürriyet'in Uruguay'da temasa geçtiği kaynaklara göre Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı Osman Naim Kaya, geçici olarak tutuklandı ve büyük olasılıkla Türkiye'ye iade edilecek.

Hürriyet’in ulaşmış olduğu bazı Uruguaylı kaynaklara göre Uruguaylı yetkililer, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’a karşı gizli bir soruşturma başlatmış durumda. Fakat Uruguay’daki yargı sisteminin genel itibari ile yavaş işlemesi, Mehmet Aydın’a kaçma fırsatı tanımış oldu. Kaynaklara göre Mehmet Aydın hakkında açılan soruşturmanın merkezinde kara para aklama bulunuyor.

Yine Uruguay’daki kaynaklara göre Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki aracısı olan Osman Naim Kaya, geçici olarak tutuklanmış ve Türkiye’ye iade süreci başlatılmış durumda. Fakat Uruguay’da Mehmet Aydın’a karşı açılan soruşturmada Osman Naim Kaya'nın suçlu bulunması halinde Türkiye’ye iade edilmeden Uruguay’da hapis yatması da ihtimaller dahilinde.

Pek çok tahmin ve söylenti, Mehmet Aydın’ın üç ay kadar önce Uruguay’ı terk ettiği yönündeydi. Fakat Hürriyet’in kaynaklarına göre Mehmet Aydın Uruguay’dan yalnızca bir hafta önce kaçmış. Mehmet Aydın’ın Arjantin’e kaçtığı ya da Uruguay ile arasında gümrük kontrolünün bulunmadığı Brezilya’ya giriş yaptığı düşünülüyor.

Daha önce yaptığı açıklamalar ile Mehmet Aydın’dan yüklü miktarda para ve bazı mülkler aldığını yalanlayan Osman Naim Kaya, Mehmet Aydın’ın kendisi ile Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek iletişime geçtiğini belirtmişti. Kaya, Aydın ile iş birliği konusunda ise ‘’Uruguay’a geldikten sonra Mehmet Aydın’ı Gemlik’teki tanıdıklarıma sordurdum, hiçbirinden olumsuz bir yanıt almadım.’’ dedi.