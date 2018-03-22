Çiftlik Bank ile Türkiye tarihinin büyük dolandırıcılık vakalarından birisine imza atan Mehmet Aydın, bu hafta Uruguay trafiğinde lüks aracı ile görüntülenmişti. Bir beyaz Ferrari’nin nelere kadir olduğunu, daha önce kime ait olduğu ve Mehmet Aydın’ın aslında yalnız olmadığına dair iddialar sosyal medyayı sallıyor.

Mehmet Aydın’ın ardında binlerce mağdur aile kaldı. Bakanlıklar ciddi bir soruşturmayla suçluları bir bir avlarken bizim tosuncuk, paraları alıp yurt dışına kaçtı. Uruguay, Mehmet Aydın için Türkiye’den giden iade talebinden sonra arama kararı çıkarttı.

Yaşanan olayların ardından basit bir internet taramasıyla birçok bilgiye ulaşan Twitter kullanıcısı Metin Cihan, bir beyaz Ferrari ve Uruguay basını tarafından yapılan haberlerden hareketle inanılmaz detaylar ortaya çıkarttı.

Başlamadan önce tüm bunların bir iddia olduğunu tekrar belirtelim. Bir başka Türk dolandırıcı, Uruguay'a akan servetler, kaçak hayatlar... Sıkı durun, başlıyoruz.

Mehmet Aydın, beklenildiği gibi aslında Uruguay'da yalnız değil mi?

Bu videodaki araç vatandaşların da dikkatini çekiyor tabii.

Ne plaka ne de içindeki. Araç her şeyi ele vermeye müsait. Çünkü:

Kaçak hayat yeni başlamamış meğer:

Beyaz Ferrari, Türk dolandırıcıların Uruguay'daki favorisiymiş:

Uruguay'dan da kaçmış tosuncuk:

Olayın arka planına dair bulgular, bunun planlı bir girişimden fazlası olduğunu gösteriyor:

Büyük Patron... Büyük hikaye doğrusu. Bir film çıkar mı dersiniz?

Bu mesajlaşmaları okuyun:

Tabii ki söz konusu bağlantılar şu anda birer iddiadan ibaret:

Tüm bu olaylardan sonra Osman Naim Kaya, Facebook hesabını kapatıyor. Herhalde Twitter'daki akıştan sonra çok sayıda mesaj aldı. Ancak söz konusu iddialara ilişkin şirketlerden henüz bir açıklama yapılmadı. Çiftlik Bank meselesi, Latin Amerika'daki büyük dolandırıcılık ve yasa dışı suçlarla ilişkili olan mafyaların hikayelerine benzemeye başladı.