132 bin insanı 1 milyar TL dolandırdıktan sonra en son yurt dışına kaçarken görüntülenen Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın, mağdur olanların topluca şikayette bulunmaları halinde rekor kıracak bir ceza alabilir. Söz konusu ceza, uzmanlara göre tarihimizin en yüksek cezası yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 19 ayda 132 bin insan ve 1 milyar TL’den daha fazla olduğu tahmin edilen dolandırıcılık suçu. Mehmet Aydın, Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından birisine imza atarak kaçtı. Hakkında çıkartılması beklenen kırmızı bülten için gün sayılıyor. Türk emniyet güçleri ve Interpol, bu yapılanmanın arkasını araştırmak ve Aydın dahil bütün sorumluları yakalamak için birlikte çalışıyorlar.

Çiftlik Bank benzeri saadet zinciri sistemine sahip 65 şirket tespit eden bakanlıklar, 21’i hakkında suç duyurusunda bulundular. Gözaltı haberlerine ve tutuklamalara yetişmek artık imkansız bir hal aldı. Bu şirketlerin bir daha türemelerine engel olmak adına Çiftlik Bank’a ve Mehmet Aydın’a verilecek ceza da emsal teşkil edecek.

Uruguay’da izini kaybettiren Aydın’ın yakalanması halinde Türkiye’ye iadesi söz konusu. Türk adaletine teslim olduktan sonra da en çok merak edilen alacağı cezanın boyutu. Sistemde, toplamda 500 bin üyenin olduğu ve güncel bilgilere göre 132 bin 222 kişinin dolandırıldığı biliniyor. Toplanan para miktarı ise 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL. Bu tablo ile Aydın’a verilecek ceza minimum 4 yıldan başlıyor. Fakat hukukçulara göre mağdur sayısı, verilecek cezadaki en büyük etmen rolünü oynayacak.

Eğer mağdur olan 132 bin kişinin her biri savcılığa gidip Aydın hakkında suç duyurusunda bulunurlarsa, cezanın on binlerce yılı bulması bekleniyor.

Hürriyet gazetesine konuşan Av. Sümeyye Öcal, "Çiftlikbank kurucuları suç işlemek için örgüt kurmuşlardır. Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kurma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 220 maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir" diyor. Şikayetlerin her birinden, yani her bir mağdurun bildiriminden ayrı ayrı ceza alacağını da sözlerine ekliyor.

Daha önce 35 kişiyi dolandıran Titan saadet zinciri yapılanmasının başı Kenan Şeranoğlu, sadece 100 kişinin şikayeti üzerine 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.