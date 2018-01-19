Mehmet Günsür’ün Başrolünde Olduğu Kanaga'dan İlk Fragman!

Onedio platformunun desteği ile çekilen ve oyunculuğuyla ilham veren Mehmet Günsür’ün başrolünde olduğu Kanaga dizisinden ilk fragman yayımlandı. Yakında yayın hayatına başlayacak olan proje, bugüne kadar gördüğünüz dizilerden epey farklı olacak.

Ülkemizdeki en büyük yeni nesil medya oluşumlarından Onedio, yayın politikalarını değiştirme kararı aldığı 2018 yılında bu süreci inanılmaz bir yapımla başlatıyor.

Yapımcılığını ve başrolünü Mehmet Günsür’ün üstlendiği Kanaga dizisi ile ülkemizin en ilginç internet projelerinden birisi hayata geçiriliyor. Senaryosunda Günsür’ün İtalyan eşi Caterina Mangio’nun da imzasının bulunduğu yapım, 4 Mart 2018’de yayın hayatına başlayacak.

Macera odaklı, çizgi roman benzeri bir hikaye örgüsüne dayanacak Kanaga’da, insanlık tarihin en büyük gizemlerine doğru yolculuğa çıkılacak:

Mehmet Günsür’ün hayat vereceği ana karakter olan Mardin Tamay, 30 sene önce hayatını kaybeden dünyaca ünlü arkeolog babasını arayacak. Gittiği her yerde açıklanması son derece güç olan şeylerle karşılaşacak. Tamay, büyülü yaşantıları deneyimlerken kendisi ile ilgili bambaşka yönleri de keşfedecek.

30 yaşına başmış bir kuantum fizikçisi olan Mardin Tamay, insan bilincinin sınırlarını zorlayan yaşantılarıyla aklımızı epey bulandıracağa benziyor. Hikayede işlenen temel konu ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Dünya’yı kurtarmak.

Kanaga henüz yayın hayatına başlamadan katıldığı festivallerden En İyi Web Dizisi, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, ve En İyi Müzik gibi dallarda ödülleri topladı.

2015 yılında çekimlerine başlanan ve her detayıyla yüksek bütçeli bir iş olduğu belli olan Kanaga, 4 Mart 2018’de Onedio’da yayınlanmaya başlayacak.