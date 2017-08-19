Meiigoo'dan 3 Boyutlu Eğimli Ekran ve 8GB RAM Hamlesi

Çin'de sivrilen bir akıllı telefon markası olan Meiigoo'nun gerçek anlamda 3 boyutlu olarak eğimlendirilmiş ekrana sahip, üstelik 8GB RAM bulunan, yüksek teknolojili bir telefonu piyasaya süreceği söyleniyor.

Samsung kavisli ekran tasarımı modasını başlattığından bu yana çok sayıda kavisli ekranlı cihaz belirdi piyasada. Fakat bunların bir çoğu, 3boyutlu değil, bilakis 2.5 boyutlu kavisli ekrana sahip cihazlardan oluşuyor. Bu noktada, Çin’de yükselen bir telefon markası olan Meiigo’nun yakında gerçek anlamda kavisli bir telefon modeli üreteceğine dair sevindirici haberler var.

Meiigoo’nun çıkaracağı yeni kavisli S8+ adlı telefonda, hem önden hem de arkadan ısıtarak-eğme yöntemiyle sağlanmış, 3 boyutlu olarak eğime kavuşturulmuş bir ekran bulunacak. Söz konusu güzel kenarlar sadece telefonun gösterişli ve zarif görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha sağlam bir tutuşu beraberinde getirecek şekilde sorunsuzca oturuyor avucunuzun içine. S8+’yı elinizde tutarken cihazı yere düşürmeniz pek kolay olmayacak. Bunun yanında ortalama 2.5 boyutlu olarak adlandırılan ekranlı telefonlara göre, çift taraflı 3 boyutlu cam kullanılan S8+ daha dayanıklı ve hem fiziksel darbelere, hem de ısıya karşı yüksek derecede dayanıklı.

Hepsinin ötesinde S8+’nın octa-core işlemci ve 8GB RAM gibi yüksek donanım özelliklerini bünyesinde barındıracağı da söyleniyor. Eğer bu haberler doğruysa, bu denli çekici bir görüntüye sahip yüksek performanslı S8+, akıllı telefon piyasasında ciddi kıpırdanmalara neden olacaktır. Modelle ilgilenenler Meiigoo’nun konuyla ilgili yeni bildirimleri için meiigoo.com adresinden takip edebilirler.