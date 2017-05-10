Meitu, 21 MP Ön Kameralı Telefonunu Yayınladı!

Meitu, daha çok bayanların tercih edeceği telefonunu duyurdu. Telefonun unisex versiyonları da yer alırken cihaz, özellikle ön kamerası ile kullanıcıların dikkatini çekecek gibi duruyor.

Bir telefonun hangi özelliklerine bakarak satın alırsınız? Telefonlar, genellikle daha hızlı çalışması için işlemcisi, ekran kartı, Ram boyutu, depolama alanı, bataryası, kamerası gibi özelliklerine bakılarak alınır. Ancak, özellikle bayan kullanıcıların dikkat ettiği, diğer her şeyden daha önemli olan bir özellik bulunuyor. O olduktan sonra, telefonun çok hızlı çalışmasına gerek kalmıyor. Selfie çekmeyi seven bazı bayan kullanıcılar, telefonun daha çok ‘ön kamera’ dikkat ederler.

Çinli telefon üreticisi Meitu, tam olarak bayanların bu isteğini karşılamak için yeni telefonunu piyasaya sürdü. Meitu M8’i piyasaya süren Meitu, bir önceki modeli T8’i ise güncelledi.

Çin’in ünlü süperstarlarından Angelababy tarafından tanıtılan telefonun, ön kamerası 21 megapiksellik Sony lensi ile birlikte geliyor. Arkasında ise, ön taraftan daha düşük olacak şekilde 12 megapiksellik bir başka Sony lensli kamera yer alıyor. 5.2 inçlik ekrana sahip Meitu M8’de, 4GB RAM, Helio X20 işlemci ve 3.000 mAh batarya bulunuyor.

Telefonlarla birlikte bir de selfie çubuğu tanıtan Meitu, pembeyi seven bayan kullanıcıların beğenisi kazanmayı hedefliyor gibi görünüyor. Meitu, M8’i Amerika’da satışa sunma kararı aldı. Telefon tabii ki de yalnızca bayan kullanıcılara hitap etmiyor. Meitu M8’in mavi, kırmızı, beyaz, pembe ve Hello Kity Edition versiyonları da yer alıyor.

Telefon, Çin’de 435 dolardan satışa sunuldu. Ülkemize gelir mi bilinmez ancak pek geleceğini sanmıyorum. Zaten yalnızca 10.000 ünite telefon siparişe çıkarıldı. Satış durumuna göre yeni telefonlar üretilecek.