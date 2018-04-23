Meizu 15, Meizu 15 Pro, Meizu 15 Lite - Fiyatı Özellikleri

Meizu, küresel pazarda satılacak Meizu 15, Meizu 15 Pro ve Meizu 15 Lite’ı duyurdu. Telefonların tüm teknik özelliklerini sizler için açıkladık.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, dün 3 yeni akıllı telefon tanıttı. Meizu 15, Meizu 15 Pro ve Meizu 15 Lite ismiyle duyurulan 3 yeni akıllı telefon, Meizu’yu hem üst sınıf hem de orta ve giriş sınıfına ait kullanıcılara ulaştırmış olacak. 5.95 inçlik 2k OLED bir ekran ve Samsung’un Exynos 8895 yonga setini kullanan Meizu 15 Pro, sekiz çekirdekli bu işlemciye ek olarak 10nm mimarisiyle üretilmiş Mali-G71 MP20 GPU’dan güç alıyor. 6GB RAM’le duyurulan akıllı telefon 64/128 GB depolama alanıyla üst sınıfa hitap etmeyi hedefliyor.

Meizu 15 Pro’nun arkasında OIS ve EIS desteklerine sahip 12+20MP’lik çift kamera yer alıyor. Ana kameranın f/1.8 diyafram değeri varken ikinci kamerada telefoto lensi bulunuyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise 20MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Kamera konusunda kullanıcılarını memnun etmeyi hedefleyen Meizu 15 Pro, tüm bu donanıma 3500 mAh’lik bataryayla güç veriyor. 475 dolardan satışa sunulacak akıllı telefon, Samsung, Apple gibi üreticilere karşı daha uygun fiyatlı olarak piyasaya girecek.

Meizu 15 Pro’nun Teknik Özellikleri

5.95 inç 2K OLED ekran

Samsung Exynos 8895 yonga seti

Mali-G71 MP20 GPU

6GB RAM

64/128GB depolama alanı

OIS ve EIS destekli 12+20 MP çift arka kamera

20MP ön kamera

3500 mAh

mCharge 4.0 hızlı şarj

Siyah ve Altın renk seçenekleri

475 dolar

Daha uygun fiyatlarla sunulan Meizu 15’in ise pek çok açıdan Pro modelinin altında kaldığı görülüyor. 1080p çözünürlükte 5.46 inçlik bir ekrana sahip akıllı telefon Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinden güç alırken, görüntü kalitesi Adreno 512 GPU’ya emanet olacak. 4GB RAM kapasitesi sunan akıllı telefon 397 dolara satışa sunulacak.

Meizu 15’in Teknik Özellikleri

5.46 inç Full HD ekran

Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti

Adreno 512 GPU

4GB RAM

64/128GB depolama alanı

OIS destekli 12+20 MP çift arka kamera

20MP ön kamera

mCharge 4.0 hızlı şarj

Beyaz, Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleri

397 dolar

Meizu 15 ve Meizu 15 Pro, 29 Nisan’da Çin’de başlayarak BAE, Singapur, Hong Kong, Ukrayna ve İspanya gibi pazarlarda satışa sunulacak. Meizu 15 Lite ise, diğer iki telefondan ayrı olarak duyuruldu. Çin’de mevcut olmayacak akıllı telefonun 5.46 inçlik bir LCD ekranı bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 626 yonga seti ve Adreno 506 GPU ile çıkış yapacak akıllı telefonda, Meizu 15’de olduğu gibi 4GB RAM yer alıyor. 64GB’lık bir depolama alanı sunan akıllı telefonun arkasında f/1.9 diyafram aralığına sahip 12 MP’lik bir kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 20MP’lik ayrı bir kamera yer alıyor. 3000 mAh’lik bataryaya sahip akıllı telefonun fiyatı henüz belli değil.

Meizu 15 Lite'ın Teknik Özellikleri

5.46 inç Full HD LCD ekran

Qualcomm Snapdragon 626 yonga seti

Adreno 506 GPU

4GB RAM

64/128GB depolama alanı

f/1.9 diyafram aralığına sahip 12MP çift arka kamera

20MP ön kamera

Meizu, tanıtılan 3 telefonda da çentik kullanmadı. Bu da son dönemde çıkan çentikli telefonların aksine Meizu’nun bu trende karşı olduğunu gösteriyor.