Meizu 15, Meizu 15 Pro, Meizu 15 Lite - Fiyatı Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, dün 3 yeni akıllı telefon tanıttı. Meizu 15, Meizu 15 Pro ve Meizu 15 Lite ismiyle duyurulan 3 yeni akıllı telefon, Meizu’yu hem üst sınıf hem de orta ve giriş sınıfına ait kullanıcılara ulaştırmış olacak. 5.95 inçlik 2k OLED bir ekran ve Samsung’un Exynos 8895 yonga setini kullanan Meizu 15 Pro, sekiz çekirdekli bu işlemciye ek olarak 10nm mimarisiyle üretilmiş Mali-G71 MP20 GPU’dan güç alıyor. 6GB RAM’le duyurulan akıllı telefon 64/128 GB depolama alanıyla üst sınıfa hitap etmeyi hedefliyor.
Meizu 15 Pro’nun arkasında OIS ve EIS desteklerine sahip 12+20MP’lik çift kamera yer alıyor. Ana kameranın f/1.8 diyafram değeri varken ikinci kamerada telefoto lensi bulunuyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda ise 20MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Kamera konusunda kullanıcılarını memnun etmeyi hedefleyen Meizu 15 Pro, tüm bu donanıma 3500 mAh’lik bataryayla güç veriyor. 475 dolardan satışa sunulacak akıllı telefon, Samsung, Apple gibi üreticilere karşı daha uygun fiyatlı olarak piyasaya girecek.
Meizu 15 Pro’nun Teknik Özellikleri
- 5.95 inç 2K OLED ekran
- Samsung Exynos 8895 yonga seti
- Mali-G71 MP20 GPU
- 6GB RAM
- 64/128GB depolama alanı
- OIS ve EIS destekli 12+20 MP çift arka kamera
- 20MP ön kamera
- 3500 mAh
- mCharge 4.0 hızlı şarj
- Siyah ve Altın renk seçenekleri
- 475 dolar
Daha uygun fiyatlarla sunulan Meizu 15’in ise pek çok açıdan Pro modelinin altında kaldığı görülüyor. 1080p çözünürlükte 5.46 inçlik bir ekrana sahip akıllı telefon Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setinden güç alırken, görüntü kalitesi Adreno 512 GPU’ya emanet olacak. 4GB RAM kapasitesi sunan akıllı telefon 397 dolara satışa sunulacak.
Meizu 15’in Teknik Özellikleri
- 5.46 inç Full HD ekran
- Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti
- Adreno 512 GPU
- 4GB RAM
- 64/128GB depolama alanı
- OIS destekli 12+20 MP çift arka kamera
- 20MP ön kamera
- mCharge 4.0 hızlı şarj
- Beyaz, Siyah, Mavi ve Altın renk seçenekleri
- 397 dolar
Meizu 15 ve Meizu 15 Pro, 29 Nisan’da Çin’de başlayarak BAE, Singapur, Hong Kong, Ukrayna ve İspanya gibi pazarlarda satışa sunulacak. Meizu 15 Lite ise, diğer iki telefondan ayrı olarak duyuruldu. Çin’de mevcut olmayacak akıllı telefonun 5.46 inçlik bir LCD ekranı bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 626 yonga seti ve Adreno 506 GPU ile çıkış yapacak akıllı telefonda, Meizu 15’de olduğu gibi 4GB RAM yer alıyor. 64GB’lık bir depolama alanı sunan akıllı telefonun arkasında f/1.9 diyafram aralığına sahip 12 MP’lik bir kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 20MP’lik ayrı bir kamera yer alıyor. 3000 mAh’lik bataryaya sahip akıllı telefonun fiyatı henüz belli değil.
Meizu 15 Lite'ın Teknik Özellikleri
- 5.46 inç Full HD LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 626 yonga seti
- Adreno 506 GPU
- 4GB RAM
- 64/128GB depolama alanı
- f/1.9 diyafram aralığına sahip 12MP çift arka kamera
- 20MP ön kamera
Meizu, tanıtılan 3 telefonda da çentik kullanmadı. Bu da son dönemde çıkan çentikli telefonların aksine Meizu’nun bu trende karşı olduğunu gösteriyor.