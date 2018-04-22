Meizu 15 Plus’ın Gerçek Görüntüleri Nihayet Ortaya Çıktı

Şu ana kadar parça parça bilgiler yardımı ile kasası hariç her türlü bilgisine ulaşılan Meizu 15 Plus'ın ilk görselleri internete sızdırıldı. Bugün yapılması planlanan lansmandan hemen önce cihazın görüntüsünü sizler için bulduk.

Daha önceki haberimizde hakkında birçok sızıntı yakaladığımız, hatta donanımsal özelliklerine ulaştığımız Meizu 15’in üç modelinden ‘Plus’ tasarımda olan cihazın ilk gerçek fiziki görüntüsü basına sızdırıldı. Fotografları incelemeden önce donanımsal olarak cihazın varyasyon modellerini incelemek isterseniz ilgili haberimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sızan görüntüler ışığında Meizu 15 Plus’ın yanlarında oldukça ince bir çerçeve mevcut. Bu ince çerçeve tasarım anlamında cihazın ön yüzeyine göreceli olarak estetik bir görünüş sağlıyor. Bir diğer fark edilen detay ise cihazda bulunan ‘Home’ tuşu olarak göze çarpıyor. Tuşun, hafif bir iPhone Touch ID havası içerdiğini de itiraf etmek gerekiyor.

Cihazın arka tarafını çevirdiğimizde ise bizleri 2012 yılının Meizu MX2 modeline benzyen bir tasarım karşılıyor. Arka kısım ne kadar basit de olsa son derece kullanışlı ve güzel bir yapıya sahip. Daha önce de tahmin ettiğimiz züere cihazın arkasında 2 adet kamera bulunuyor, fakat arka kapakta kullanılan maddenin ne olduğunu kestirmek biraz güç cama benzer bir yapı olduğunu öngörebiliriz. Unutmadan telefonun tüm detaylarının ortaya çıkacağı o büyük gün, bugün. Gün içerisinde gerçekleşecek lansmana dair yeni haberler geldikçe size aktarmaya devam edeceğiz.