Alternatif akıllı telefon markalarını takip edenlerin yakından tanıdığı Meizu'nun yeni akıllı telefonu Meizu 15 Plus, Geekbench'te ortaya çıktı.

Yakın zaman içindeki Meizu sızıntıları takipçilerinde bir miktar kafa karışıklığına neden olmuş olabilir. İlk olarak Meizu 15 Plus, AnTuTu’da ortaya çıktı ve Exynos 8895 işlemciden gücünü alıyordu. Ardından ‘küçük’ model Meizu 15 Geekbench’te ortaya çıktı fakat ilginç bir şekilde bir Snapdragon işlemciden gücünü alıyordu. Şimdi ise Meizu 15 Plus Geekbench’te göründü.

İlginç bir şekilde Meizu 15 Plus’ın Geekbench sonuçlarında işlemci modeli belirtilmiyor. İşlemcinin yalnızca 8. çekirdekli ve 1.69GHz işlem hızına sahip olduğunu biliyoruz fakat Samsung’un 2017 model amiral gemilerinde kullandığı Exynos 8895 olduğundan kimsenin şüphesi yok. Ayrıca AnTuTu testinde olduğu Geekbench de cihazda 6GB RAM olduğunu gösteriyor.

Meizu 15 Plus ve Meizu 15, düşük donanımlı versiyonları Meizu 15 Lite ile birlikte 22 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak. Meizu, güçlü donanıma sahip uygun fiyatlı akıllı telefonları ile hem ülkemizde hem de gelişmekte olan pazarlarda son yıllarda ilgi duyulan markalardan biri olmayı başardı. Yeni Meizu 15 serinin neler yapacağını ise bekleyip göreceğiz.