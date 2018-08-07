Meizu 16, Benchmark Testlerini Paramparça Etti

Yarın resmi olarak piyasaya çıkacak olan ve artık hakkında hemen her şeyi bildiğimiz Meizu 16'nın Geekbench puanları ortaya çıktı.

Çentiksiz ve devasa diyebileceğimiz ekran/çerçeve oranıyla şimdiden büyük bir ilgiyle karşılanan Meizu 16, sadece ön sipariş rakamlarıyla bile 1 milyon barajını şimdiden aştı. Çentikten sıkılan ve performans canavarı bir amiral gemisi arayan kitlenin büyük ilgisini çeken telefon Geekbench testlerini de yıkıp geçti.

Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2403, çoklu çekirdekte tam 9047 puan alan Meizu 16 daha şimdiden rüştünü ispatladı. Ekran içi parmak okuyucuyla da geleceği kesinleşen Meizu 16 ve Meizu 16 Plus için artık yapmamız gereken tek şey beklemek gibi görünüyor.

Geniş ekran gövde oranı ve göz alıcı şık tasarım ve demin de belirttiğimiz gibi muhteşem performansıyla Meizu 16, şimdiden bu senenin en iyi telefonlarından biri olmaya aday.