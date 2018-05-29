Çift Arka Kameralı Bütçe Dostu Telefon Meizu 6T Tanıtıldı!

Çift arka kamerası ile arka plan bulanıklığını mümkün kılan, 18:9 ekranı ile günümüz trendlerini yakalayan uygun fiyatlı akıllı telefon Meizu 6T tanıtıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, en yeni bütçe dostu akıllı telefonu Meizu 6T'yi resmi olarak tanıttı. Polikarbonat gövdesi, 18:9 ekranı ve şık tasarımı ile dikkat çeken cihaz, akıllı telefona servet ödemek istemeyenler için uygun bir seçenek olarak göze çarpıyor.

1.5GHz frekans hızına sahip sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemciden gücünü alan cihaz, Sony IMX278 RGBW sensöre sahip bir arka kameraya ek olarak derinlik yaratmak için 2MP’lik ikinci bir arka kameraya sahip. Önde ise 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Meizu 6T Özellikler

İşlemci: MediaTek MT6750

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5,7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP+2MP

Ön Kamera: 5MP

Batarya: 3300mAh

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Siyah, altın ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Meizu 6T, 3GB RAM, 64GB depolama alanı bulunan versiyonu için 124 dolar (580 TL), 4GB RAM, 32GB depolama alanı bulunan versiyonu için 155 dolar (730 TL), 4GB RAM, 64GB depolama alanı bulunan versiyonu için ise 171 dolar (800 TL) fiyat etiketine sahip olacak.