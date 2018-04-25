Bir Meizu yetkilisi, 2018 içinde Google’ın giriş seviyesi telefonlar için sunduğu Android Go işletim sistemine sahip bir telefon çıkaracaklarını doğruladı.

Google, Android işletim sisteminin tüm özelliklerini karşılamayan giriş seviyesindeki akıllı telefonlar için Android Go’yu duyurmuştu. Bir süredir hangi cihazların bu işletim sistemi ile çıkacağı konuşuluyordu ki, bir Meizu yetkilisi ilk Android Go telefonlarını resmi olarak doğruladı. Böylelikle MWC 2018’de Nokia, ZTE gibi üreticilerin duyurduğu Android GO destekli cihazlara, Çinli üretici Meizu da katılmış oldu.

Meizu’nun Küresel Pazarlama Müdürü Ard Boudeling yaptığı açıklamada, Meizu’nun Android Go işletim sistemine sahip telefonu için Google ile çalıştığını ve cihazın bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini belirtti. Genelde Asya ve Avrupa pazarında aktif olan Meizu, ülkemizde de etkin bir şekilde hizmet veriyor. Giriş seviyesi olarak çıkacak yeni Android Go cihazının da, tanıtıldıktan kısa süre sonra Meizu Türkiye garantisiyle ülkemizde satışa sunulması bekleniyor.

"Bir süredir beni takip edenler, Android Go hakkında ne kadar tutkulu olduğumu biliyorlar. Paylaşmaktan gurur duyuyorum. Meizu'nun ilk Android Go akıllı telefonu için Google ile birlikte çalışıyoruz"

Meizu, giriş seviyesi telefonumı duyurmuş olsa da cihazın tasarımı, donanım özellikleri ve fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi bulunmuyor. ABD’nin Çin’e karşı sert politikasının da etkisiyle Amerika pazarına girmek gibi bir planlarının olmadığını doğrulayan Meizu, gelir seviyesi daha düşük olan ülkelere uygun fiyatlı telefonlar sunmak için uğraşıyor.