Meizu'dan Kırmızı ve Mavı Neon Işıklı, Fütüristik Bluetooth

Çıkardığı yeni akıllı telefonlar ile isminden bahsettirmeye başlayan Çinli Meizu firması, bu kez oldukça şık, neon ışıklara sahip bir Bluetooth kulaklık ile ilgileri üstüne çekti.

Bu aralar hepimiz o birbirine dolanan standart telefon beyaz kulaklıklarına aşinayız, hatta birçoğumuz sıkılmaya başladı bile. Bu noktada bugün size tanıtacağımız ürün devreye giriyor. Orta segmentte yaptığı telefon başarılı atağının ardından Meizu, akıllı telefon aksesuarlarına yönelik işlerde de oldukça güzel işler ortaya koymaya başladı. 'Kırmızı mı, Mavi mi?'

'Halo' olarak adlandırılan Bluetooth 4.1 teknolojisini barındıran yeni kulak içi kulaklıklar, neon renkleri ile oldukça fütüristik bir hava taşıyor. Kırmızı ve mavi renk seçenekleri bulunan cihaz, ışıklarını kullanmanız halinde 5 saat boyunca dayanabiliyor. Işıksız kullanımda ise bu süre 15 saati bulabiliyor.

Şarj süresi 1 buçuk saat olan bu şık cihaz, bükülebilir ve son derece esnek cam benzeri bir yapı kullanıyor, yani o kabloları bozmak oldukça zor. Halo’nun kontrol mekanizmasına gelirsek ışıkları açıp kapamanız için bir tuş, ses kontrolü ve kontrol anahtarı standart olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca kullanacağınız ışığın seviyesini, yoğunluğunu kontrol edebilmeniz için akıllı telefon uygulaması yeterli oluyor. Sözü daha fazla uzatmadan sizi Halo’nun etkileyici reklam filmi ile baş başa bırakalım, iyi seyiler.

Son olarak, satış fiyatı 158 Dolar olarak belirlenen Halo hakkında size bir kötü haberimiz var. Cihaz henüz Avrupa pazarına, dolayısıyla ülkemize açılmış değil. Cihaz, şu an için sadece Amerika ve Çin pazarında faaliyet gösteriyor.