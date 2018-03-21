Çift Piksel Teknolojili Çift Kameraya Sahip Meizu E3 Tanıtıldı!

1 dk okuma süresi
4
3
1
0
0
Gerçek bir fiyat performans canavarı olan çift kameralı Meizu E3, düzenlenen basın etkinliğinde tanıtıldı.

Ülkemizde seveni bol markalardan biri olan Meizu, E serisinin yeni üyesi Meizu E3’ü tanıttı. 5,99 inç Full HD+ ekranı ile geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunan cihaz, Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ve 6GB RAM’i ile yüksek performans, Android 7.1 Nougat üzerine inşa edilmiş Flyme OS 6.3 arabirimi ile de pürüzsüz bir Android deneyimi vadediyor.
İLGİLİ HABER

Hem Çift Ekranlı Hem Çift Kameralı Meizu Pro 7 Plus Türkiye'de Satışa Sunuldu!

12MP ana kameraya ek olarak 20MP’lik ikinci bir arka kameraya sahip olan Meizu E3, çift piksel teknolojisi sayesinde 0.026 saniyede odaklama vadediyor. 20MP’lik ikinci kamera portre modu için derinlik oluştururken, ayrıca 2.5x’e kadar kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. 8 megapiksellik ön kamera ise seviyesine göre yeterli kaliteyi gösteriyor.

Meizu E3 Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 636
  • RAM: 6GB
  • Depolama: 64GB/128GB+MicroSD
  • Ekran: 5,99 inç Full HD+
  • Arka Kamera: 12MP+20MP
  • Ön Kamera: 8MP
  • Batarya: 3360mAh
  • İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, şampanya altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşan Meizu E3, 64GB dahili depolama alanı seçeneği ile 1100TL, 128GB dahili depolama alanı seçeneği ile de 1250TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Fiyatlara vergiler dahil değil.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/247079/meizu-e3-price-specifications.html
Etiketler: meizu e3, meizu
4
3
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
3
1
0
0