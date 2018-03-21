Gerçek bir fiyat performans canavarı olan çift kameralı Meizu E3, düzenlenen basın etkinliğinde tanıtıldı.

Ülkemizde seveni bol markalardan biri olan Meizu, E serisinin yeni üyesi Meizu E3’ü tanıttı. 5,99 inç Full HD+ ekranı ile geniş ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunan cihaz, Qualcomm Snapdragon 636 işlemci ve 6GB RAM’i ile yüksek performans, Android 7.1 Nougat üzerine inşa edilmiş Flyme OS 6.3 arabirimi ile de pürüzsüz bir Android deneyimi vadediyor.

12MP ana kameraya ek olarak 20MP’lik ikinci bir arka kameraya sahip olan Meizu E3, çift piksel teknolojisi sayesinde 0.026 saniyede odaklama vadediyor. 20MP’lik ikinci kamera portre modu için derinlik oluştururken, ayrıca 2.5x’e kadar kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. 8 megapiksellik ön kamera ise seviyesine göre yeterli kaliteyi gösteriyor.

Meizu E3 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 636

Snapdragon 636 RAM: 6GB

6GB Depolama: 64GB/128GB+MicroSD

64GB/128GB+MicroSD Ekran: 5,99 inç Full HD+

5,99 inç Full HD+ Arka Kamera: 12MP+20MP

12MP+20MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 3360mAh

3360mAh İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Siyah, şampanya altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşan Meizu E3, 64GB dahili depolama alanı seçeneği ile 1100TL, 128GB dahili depolama alanı seçeneği ile de 1250TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Fiyatlara vergiler dahil değil.