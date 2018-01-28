Meizu, Flyme 6'nın Stabil Versiyonunu 30 Ocak'ta Yayınlıyor

Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye pazarına da giriş yapan, giriş ve orta segment telefonları ile dikkat çeken Meizu, Flyme 6'nın stabil versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyor.

Meizu Flyme OS'nin yeni ve stabil versiyonu olan Fylme 6'nın stabil versiyonunu, 30 Ocak'ta kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Bu stabil versiyon geldikten sonra, Meizu kısa vadede işletim sistemini yeni güncellemelerle de desteklemeye devam edecek. Flyme 6'nın bu versiyonu firma için oldukça büyük önem taşıyor nitekim şu ana dek gelen en büyük güncellemelerden olacak ve çok fazla değişiklik vadediyor.

Bunlardan biri Meizu Pay adında yeni ödeme sistemi. Yeni kullanıcı arayüzüne adapte edilen bu sistemin oldukça stabil çalışacağı iddia ediliyor. Bunun dışında Game Mode 2.0'da yeni işletim sistemiyle birlikte gelecek ancak ilk etapta sadece Meizu X ve Meizu E2'ye destek verecek.

Özellikle Meizu M6S'in tanıtımıyla büyük bir ilgiyi üstüne çeken şirket, Flyme OS'yi gittikçe geliştirerek de adından söz ettiriyor. Türkiye pazarına girişiyle büyük bir sevinçle karşılanan ancak ilk etapta fiyatlandırma politikasıyla biraz hayal kırıklığı yaratan Meizu, önümüzdeki dönemde umarız daha uygun fiyatlarla ülkemizde satışa çıkar da giriş ve orta segment telefonları merakla bekleyen kitlenin yüzünü güldürür.