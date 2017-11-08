Meizu, Genpa Ortaklığıyla Türkiye'ye Geliyor!

Dünyaca ünlü telefon üreticisi Meizu, Genpa ortaklığı ile bundan sonra telefonlarını Türkiye'ye de getiriyor.

Son yıllarda Samsung, Apple gibi firmaların astronomik rakamlara telefon üretmelerinin ardından Çinli telefon üreticileri ön plana çıkmaya başladı. Xiaomi, Huawei gibi firmalar ülkemizde başarılı satış rakamlarına ulaşırken, yine son derece başarılı telefonlar çıkarmasına rağmen Türkiye pazarında etkin olamayan bazı Çinli üreticiler yer alıyor.

Çin’de 5 büyük telefon üreticisinden birisi olan Meizu, şimdi de Genpa ortaklığıyla Türkiye’ye geliyor. 30’dan fazla ülkede verdiği hizmetlerle dünyanın sayılı akıllı telefon üreticileri arasına giren Meizu, Murat Sungur Özkan önderliğinde Türkiye’de hizmet vermeye başlayacak.

Meizu’nun resmi distribütörü olacak Genpa sayesinde, ülkemizde uygun fiyatlı telefon arayanlar için güzel bir alternatif daha geliyor. Konu hakkında açıklama yapan Meizu Türkiye Ülke Müdürü Muran Sungur Özkan, “Daha önce görev aldığım firmalar vesilesiyle dünya teknoloji pazarının kalbi olan Çin’de çok kez bulundum ve her zaman Çin’de geniş kitlelerin Meizu markasına olan ilgisi ve sadakati ilgimi çekmişti. Şimdi Meizu’nun Türkiye ülke müdürü olarak hedefim aynı ilgi ve sadakati Türkiye’de oluşturmak. Önceliğimiz satış ve teknik servis operasyonunda da tıpkı akıllı telefonlarımızın tasarımlarında olduğu gibi kullanıcıyı ön planda tutacağımız bir ağ oluşturmak. Bu noktada Türkiye’de sektörün saygın ve güçlü bir iş ortağı olan Genpa’nın güvencesini, dünyada 30’dan fazla ülkede elde ettiğimiz tecrübe ve başarı ile birleştirerek Türkiye pazarına iddialı bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Modern, yenilikçi tasarım anlayışımız ve sahip olduğumuz yüksek teknoloji bu iddiamızı destekliyor” dedi.

Meizu, genelde fiyat/performans telefonları çıkartan ve tasarım konusunda beğeni toplayan bir şirket. Türkiye pazarına sundukları uygun fiyatlı telefonlarla adından daha sık söz ettirmelerini bekliyorum.