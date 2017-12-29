Meizu M5 Note - Meizu M5s Fiyatı ve Özellikleri

Meizu, Xiaomi ya da Huawei kadar olmasa da ülkemizde fiyat / performans odaklı telefon kullanmayı sevenlerin yakından tanıdığı bir firmadır. Aralık 2016’da (Meizu M5 Note) ve Şubat 2017 (Meizu M5s) adında iki telefon duyuran şirketin cihazları, duyurularının üzerinden ortalama 1 yıl geçmesine rağmen ülkemizde Meizu Türkiye ve Genpa güvencesiyle resmi olarak satışa sunuldu.
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Özellikle de batarya ve kameralarıyla ön plana çıkan telefonların fiyatları da rakiplerine göre gayet iyiymiş gibi görünüyor. Meizu M5s’in fiyatı KDV dahil 1099 TL iken Meizu M5 Note’un KDV dahil fiyatı 1299 TL. Şimdi de her iki cihazın hangi özelliklere sahip olduğunu bir hatırlayalım:
Meizu M5 Note özellikleri
- 5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920 piksel çözünürlüğünde ve 403 ppi yoğunluğunda ekran
- Android 6.0 Marshmallow (çıktığı dönemki sürümü) işletim sistemi
- 8 çekirdekli MediaTek MT6755 Helio P10 işlemci ve Mali-T860MP2 grafik işlemcisi
- 16 / 64 GB dahili hafıza - 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza - 3 GB RAM alternatifleri (+ 256 GB’a kadar microSD kart desteği)
- Çift LED flaş destekli 13 MP arka, 5 MP ön kamera
- Parmak izi okuyucu
- Hızlı şarj destekli 4000mAh büyüklüğünde batarya
- Gri, gümüş, altın ve mavi renk alternatifleri
- Boyut: 153.6 x 75.8 x 8.2 mm, ağırlık: 175 gram
Meizu M5s özellikleri
- 5.2 inç büyüklüğünde, 720x1280 piksel çözünürlüğünde ve 282 ppi yoğunluğunda ekran
- Android 6.0 Marshmallow (çıktığı dönemki sürümü) işletim sistemi
- 8 çekirdekli Mediatek MT6753 işlemci ve Mali-T720MP2 grafik işlemcisi
- MicroSD desteği ile 256 GB’a kadar arttırılabilir 16/32 GB dahili hafıza ve 3 GB RAM
- Çift LED flaş destekli 13 MP arka, 5 MP ön kamera
- Hızlı şarj destekli 3000mAh büyüklüğünde batarya
- Şampanya altın, gül altın, gri ve gümüş renk alternatifleri
- Boyut: 148.2 x 72.5 x 8.4 mm, ağırlık: 143 gram