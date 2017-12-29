Meizu M5 Note - Meizu M5s Fiyatı ve Özellikleri

Meizu’nun geçtiğimiz yılın sonunda ve bu yılın başında duyurduğu iki telefonu, uygun fiyatlarıyla ülkemizde resmi olarak satışa çıktı.

Meizu, Xiaomi ya da Huawei kadar olmasa da ülkemizde fiyat / performans odaklı telefon kullanmayı sevenlerin yakından tanıdığı bir firmadır. Aralık 2016’da (Meizu M5 Note) ve Şubat 2017 (Meizu M5s) adında iki telefon duyuran şirketin cihazları, duyurularının üzerinden ortalama 1 yıl geçmesine rağmen ülkemizde Meizu Türkiye ve Genpa güvencesiyle resmi olarak satışa sunuldu.

Özellikle de batarya ve kameralarıyla ön plana çıkan telefonların fiyatları da rakiplerine göre gayet iyiymiş gibi görünüyor. Meizu M5s’in fiyatı KDV dahil 1099 TL iken Meizu M5 Note’un KDV dahil fiyatı 1299 TL. Şimdi de her iki cihazın hangi özelliklere sahip olduğunu bir hatırlayalım:

Meizu M5 Note özellikleri

5.5 inç büyüklüğünde, 1080x1920 piksel çözünürlüğünde ve 403 ppi yoğunluğunda ekran

Android 6.0 Marshmallow (çıktığı dönemki sürümü) işletim sistemi

8 çekirdekli MediaTek MT6755 Helio P10 işlemci ve Mali-T860MP2 grafik işlemcisi

16 / 64 GB dahili hafıza - 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza - 3 GB RAM alternatifleri (+ 256 GB’a kadar microSD kart desteği)

Çift LED flaş destekli 13 MP arka, 5 MP ön kamera

Parmak izi okuyucu

Hızlı şarj destekli 4000mAh büyüklüğünde batarya

Gri, gümüş, altın ve mavi renk alternatifleri

Boyut: 153.6 x 75.8 x 8.2 mm, ağırlık: 175 gram

Meizu M5s özellikleri