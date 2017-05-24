Fiyat Performans Telefonu Meizu M5c Resmi Olarak Duyuruldu!

Fiyat performans yönünden ön plana çıkan Meizu M5c, resmi olarak duyuruldu. Çıkacağı ülkeleri de duyuran firma, telefonu maalesef ülkemizde satmayacak.

Çin, son dönemde telefon pazarında ciddi ataklar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu ataklardan birisi de Meizu oldu. Küresel pazar için en son büyük telefonunu duyuran Meizu, 5 inç HD ekranlı Meizu M5c’yi tanıttı. 1.3 GHz dört çekirdekli 64 bitlik MediaTek işlemciden güç alan M5c, üstünde Flyme OS 6 ve Android 7.0 ile birlikte geliyor. 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera bulunan telefonda 4G LTE bağlantısı bulunuyor.

Telefonun tüm teknik özellikleri

5-inç(1280 x 720 piksel) HD ekran(400 nits parlaklık, 1000: 1 kontrast oranı)

1.3 GHz dört çekirdekli MediaTek işlemci

Mali T720 ekran kartı

2GB RAM

16GB depolama alanı(128GB’a kadar microSD kart desteği)

Android 7.0 (Nougat) ve Flyme OS 6

8MP arka kamera, LED Flash, f/2.0 diyafram

5MP ön kamera

Hybrid çift SIM (nano+nano/microSD)

Parmak izi okuyucu

8.3mm incelik ve 135g ağırlık

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS / GLONASS

3000 mAh pil

Meizu M5c’de siyah, altın, pembe, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunacak. Avusturya, Belçika, Brezilya, Brunei, Kamboçya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Myanmar, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya ve Ukrayna’da satışa sunulacak telefon için kesin bir fiyat tarifesi yok, ancak ürünün fiyat performans telefonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefon resmi olarak ülkemizde satışa sunulmuyor, ancak üçüncü taraf satıcılar tarafından ülkemizden de erişmek mümkün olacaktır.