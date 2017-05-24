Fiyat Performans Telefonu Meizu M5c Resmi Olarak Duyuruldu!

Çin, son dönemde telefon pazarında ciddi ataklar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu ataklardan birisi de Meizu oldu. Küresel pazar için en son büyük telefonunu duyuran Meizu, 5 inç HD ekranlı Meizu M5c’yi tanıttı. 1.3 GHz dört çekirdekli 64 bitlik MediaTek işlemciden güç alan M5c, üstünde Flyme OS 6 ve Android 7.0 ile birlikte geliyor. 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera bulunan telefonda 4G LTE bağlantısı bulunuyor.
Meizu M5c'nin Görselleri Ortaya Çıktı
Telefonun tüm teknik özellikleri
- 5-inç(1280 x 720 piksel) HD ekran(400 nits parlaklık, 1000: 1 kontrast oranı)
- 1.3 GHz dört çekirdekli MediaTek işlemci
- Mali T720 ekran kartı
- 2GB RAM
- 16GB depolama alanı(128GB’a kadar microSD kart desteği)
- Android 7.0 (Nougat) ve Flyme OS 6
- 8MP arka kamera, LED Flash, f/2.0 diyafram
- 5MP ön kamera
- Hybrid çift SIM (nano+nano/microSD)
- Parmak izi okuyucu
- 8.3mm incelik ve 135g ağırlık
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, GPS / GLONASS
- 3000 mAh pil
Meizu M5c’de siyah, altın, pembe, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunacak. Avusturya, Belçika, Brezilya, Brunei, Kamboçya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Myanmar, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya ve Ukrayna’da satışa sunulacak telefon için kesin bir fiyat tarifesi yok, ancak ürünün fiyat performans telefonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefon resmi olarak ülkemizde satışa sunulmuyor, ancak üçüncü taraf satıcılar tarafından ülkemizden de erişmek mümkün olacaktır.