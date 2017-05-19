Meizu M5c'nin Görselleri Ortaya Çıktı

Meizu M5c'nin özelliklerinden sonra şimdi de görselleri ortaya çıktı.

Çinli üretici Meizu M5 serisine bir model daha eklemeyi planlıyor. Daha önce tanıtılan M5s serisinden sonra tanıtılması beklenen M5c'nin daha ucuz olması hedefleniyor.

M5c'nin tasarımının nasıl olacağı merak konusuyken Android Central tarafından bazı görseller paylaşıldı. Bu görsellerde cihazın birçok farklı renkte geleceğini görebiliyoruz. Cihazın Meizu M5 ile olan benzerliği de gözden kaçmamakta. Tabi sonuç olarak bu cihazlar aynı seride olduğu için benzerlikleri şaşırtıcı değil.

Cihazın tam olarak ne zaman tanıtılacağı daha belli olmadı. Fakat sızdırılan görüntülerin Meizu'nun daha canlıya alınmamış bir sayfasından olduğu tahmin edildiği için çok yakında cihaz tanıtılacaktır.

Cihazın daha önce ortaya çıkan özellikleri şöyle;

İşlemci: 1.5 GHz MediaTek

Ekran: 5" 1280 x 720 piksel

RAM: 2 GB

Hafıza: 16 GB + MicroSD girişi

Kamera: 8MP arka, 5MP ön

Batarya: 3020 mAh

Telefonun tam bir fiyat performans cihazı olduğu söyleniyor. Ayrıca cihazın $100 civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı belirtildi.