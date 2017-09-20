Meizu'nun yeni telefonu M5 duyuruldu. Telefonun teknik özellikleri ve fiyatından bahsettik.

Geçtiğimiz yıl Çin’de satışa sunulan ve herkes tarafından çok tutulan Meizu M5’in yeni modeli M6 duyuruldu. 5.2 inç HD 2.5D kıvrımlı ekranı ile çok güzel gözüken telefon, sekiz çekirdekli MeidaTek MT6750 işlemcisi ile fiyat/performans telefon arayan kullanıcılar için çok iyi bir alternatif olacak.

Android 7.0 tabanlı FlymeOS 6 üzerinde çalışan telefon, 4 renk RGBW flaşlı 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera ile birlikte gelecek.

Polikarbonat gövdesi sayesinde çok sağlam gözüken telefonda yalnızca 0.2 saniyede telefon kilidini açabilen parmak izi okuyucu bulunuyor.

Meizu M6 Teknik Özellikleri

5.2 inç(1280x720 piksel) HD 2.5D kavisli cam ekran, 1000: 1 kontrast

MediaTek MT6750 8 çekirdekli(4 X 1.5 GHz A53 + 4 X 1 GHz A53) işlemci

Mali T860 GPU

2/3 GB RAM

16/32GB depolama

microSD ile 128 GB’a kadar genişletilebilir bellek

Flyme OS 6.0(Android 7.0)

4 renk RGBW flaşlı, f/2,2 diyaframlı 13MP arka kamera

f/2.0 diyaframlı 8MP ön kamera

Hibrit Çift SIM

Boyutlar: 148,2 x 72,8 x 8,3 mm

Ağırlık 143g

4G VoLTE, WIFI 802.11 a / b / g / n(2.4 GHz /5 GHz), Bluetooth 4.1, GPS,/GLONASS

3070 mAh pil

Meizu M6, hafıza seçeneklerine göre 106 ila 136 dolar arasında satılacak. 25 Eylül’de Çin’de satışa sunulacak telefonun, ithalatçı firmalar tarafından ülkemize getirilmesini bekliyoruz.