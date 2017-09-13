Meizu M6 Görüntülendi: Vasat Donanım Hayal Kırıklığı Yarattı

Meizu'nun bu dönem çıkaracağı akıllı telefonu M&'nın gerçek fotoğrafı ortaya çıktı. Cihaz geçen yıla göre düşürülmüş donanımı nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.

Ağustos sonunda tanıtılan M6 Note'un ardından ortaya çıkan küçük model M6, 5,2 inçlik ekranında geçen yıla göre azaltılmış 720p çözünürlükle geliyor.

Ekran çözünürlüğünde düşüş yaşayan cihaz, geçen yılın FullHD'sinden sadece HD'ye geçti. Ekran boyutu 5,2 inç ile değişmeyen cihaz, çözünürlüğün düşmesiyle piksel yoğunluğuna bir darbe yedi. Bununla yetinmeyen Meizu, cihazın çipsetini de aşağı çekerek kategorisine göre iyi bir dengeye sahip olan Snapdragon 625'in yerine MediaTek MT6750 kullandı. Bu çipset eski 28nm'lik mimaride üretilmiş ve sekiz Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik işleme birimi Mali-T860 ile 720p'lik ekranın piksellerini fişekleyecek.

RAM departmanında neyseki bir düşüş görmeyen cihaz hala 3 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolamaya sahip. Dahili depolamanın bir kısmı sistem tarafından kullanılıyor ve kullanıcıya kalan kısım 25 GB civarında. Özellikleriyle daha çok bir Meizu M5s'i andırdan cihaz, acaba bu demo ürününde bir sıkıntı mı var ya da satışa bu ürün mü çıkacak şeklinde soru işaretlerini doğuruyor.