Meizu M6 Note Çift Kamera ve Dört LED Flaşla Geliyor!

Meizu'nun 10 gün sonra tanıtılacak yeni orta seviye modeli M6 Note, bir çalışan tarafından arka tarafı açık biçimde sızdırıldı.

Samsung Galaxy Note 8 ile birlikte aynı günde, yani 23 Ağustos'ta tanıtılacak olan Meizu M6 Note etkinliğini muhtemelen çoğumuz kaçıracağız. Buna rağmen ilgilenenler için telefonun çıkmasına bu kadar süre kala arka tarafı canlı şekilde görüntülendi.

Arka kapağı sökülmüş fotoğrafta telefonun dikey konumda ve ortalanmış şekilde yerleştirilmiş çift kamera kurulumu ve üzerinde yer alan piyasadan farklı şekilde yatay dizilmiş dört LED flaşı görünüyor. Görselde aynı zamanda açık şekilde ortada bulunan bataryanın kapasitesini ne yazık ki görebilecek kadar yakınlaştırma yapmamız mümkün değil.

Daha önceki sızıntılardan edindiğimiz bilgilere göre telefon 4.000 mAh'lik dev bir pil, MediaTek Helio P25 çipset, Mali-T880 grafik işlem birimini kalbinde bulunduracak. 5,5 inçlik Full HD ekrana sahip olacak cihaz 3/32 ve 4/64 GB olmak üzere iki farklı RAM/Depolama varyantıyla gelecek. Tanıtıldığı zaman fiyatın 240 dolar civarında olması bekleniyor.