Fiyat/performans denince akla ilk gelen markalardan olan Meizu, yeni orta seviye telefonu M6 Note ile beklentileri karşılamayı hedefliyor.

Meizu M6 Note, Çin'de düzenlenen lansman ile bugün tanıtıldı. Akıllı telefona çok fazla para vermek istemeyenlerin sıklıkla tercih ettiği markalardan olan Meizu, bu kez sevenlerini şaşırtarak ilk kez Snapdragon işlemcili bir telefon piyasaya sürdü. Çift kamerası bulunan M6 Note, çift ton led flaşı ile düşük ışıkta oldukça başarılı bir performans gösteriyor.

Metal bir kasaya sahip M6 Note, standart Meizu tasarımına sahip. Ön alt kısımda bulunan parmak izi sensörü, şirketin iddiasına göre yalnızca 0.2 saniyede cihazın kilidini açabiliyor. Orta seviye bir telefon için oldukça yeterli donanıma sahip M6 Note, tam bir fiyat/performans canavarı.

Özellikler:

Ekran: 5.5 inç Full HD LCD

İşlemci: Snapdragon 625

Grafik işlemcisi: Adreno 506

RAM: 3 / 4

Depolama: 16 / 32 / 64 GB

Parmak izi sensörü

Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi

Arka Kamera: 12 MP f/1.9 diyafram açıklığı

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4000 mAh

Meizu M6 Note, 2 Eylül’de online teknoloji mağazalarında satışa çıkacak. Cihazın fiyatları Çin’deki satış fiyatı en düşük varyantı(3 GB RAM+16GB Depolama) için 165 dolar, en yüksek varyantı(4GB RAM+64GB Depolama) için 255 dolar olacak. Bu donanıma ve tasarıma sahip bir cihaz için fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.