Meizu M6 Note, Çin'de düzenlenen lansman ile bugün tanıtıldı. Akıllı telefona çok fazla para vermek istemeyenlerin sıklıkla tercih ettiği markalardan olan Meizu, bu kez sevenlerini şaşırtarak ilk kez Snapdragon işlemcili bir telefon piyasaya sürdü. Çift kamerası bulunan M6 Note, çift ton led flaşı ile düşük ışıkta oldukça başarılı bir performans gösteriyor.
Metal bir kasaya sahip M6 Note, standart Meizu tasarımına sahip. Ön alt kısımda bulunan parmak izi sensörü, şirketin iddiasına göre yalnızca 0.2 saniyede cihazın kilidini açabiliyor. Orta seviye bir telefon için oldukça yeterli donanıma sahip M6 Note, tam bir fiyat/performans canavarı.
Özellikler:
- Ekran: 5.5 inç Full HD LCD
- İşlemci: Snapdragon 625
- Grafik işlemcisi: Adreno 506
- RAM: 3 / 4
- Depolama: 16 / 32 / 64 GB
- Parmak izi sensörü
- Android 7.1.2 Nougat işletim sistemi
- Arka Kamera: 12 MP f/1.9 diyafram açıklığı
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 4000 mAh
Meizu M6 Note, 2 Eylül’de online teknoloji mağazalarında satışa çıkacak. Cihazın fiyatları Çin’deki satış fiyatı en düşük varyantı(3 GB RAM+16GB Depolama) için 165 dolar, en yüksek varyantı(4GB RAM+64GB Depolama) için 255 dolar olacak. Bu donanıma ve tasarıma sahip bir cihaz için fiyatların oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz.