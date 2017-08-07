Meizu M6 Note Özellikleri ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi ve çoğunlukla iç markette kalan, dışarda çok büyük etki yaratamayan Meizu, yeni modeli hakkında bilgilerin sızmasını engelleyemedi(!).

Meizu'nun geçen yıl Kasım ayında çıkardığı M5 Note her açıdan ortalama bir telefon olmuştu. Geçen yıldan dersini aldığını düşündüğümüz firma bu yılın modeline daha güçlü bir çipset koymayı umarız ihmal etmeyecek gibi görünüyor.

Hakkında edindiğimiz özellikler arasında cihazın sistem bilgileri bulunuyor. MediaTek Helio P25 çipsetini barındıracak model 8 çekirdekli bir işlemciye, Mali-T880 grafik birimine ve 3 GB RAM'e sahip olacak.

5,5 inçlik Full HD çözünürlüğe sahip olacak cihazda standart LCD bir panel kullanılacak. Depolama ve RAM alanında bir üst versiyonun olabileceği bilgisine de sahibiz. Temel model 3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahipken bir üst model 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolamayla gelebilir. Bataryaları önceki nesillerden beridir yüksek kapasitelerde olan Mx Note serisinin bu modelinde de 4.000 mAh ya da üzeri kapasitede bir pil bekleniyor.

6 Eylül'de tanıtıldığında fiyatı 240 dolar civarı olması beklenen cihazın üçüncü parti ithalatçılar aracılığıyla ülkemize gelmesi mümkün.