Meizu M6S, Antutu'da Boy Gösterdi

Geçtiğimiz aylarda yapılan duyuru sonrası, Genpa ve Meizu Türkiye aracılığı ile Türkiye pazarına da iyiden iyiye giriş yapan Meizu'yunun yeni modeli Meizu M6S, Antutu'da belirdi.

Bugün içerisinde resmi çıkış tarihi duyurulan ve 17 Ocak'ta piyasaya çıkmaya hazırlanan Meizu M6S, çıkışına 2 hafta kala genel özellikleriyle Antutu'da göründü. Özellikle giriş seviyesinde akıllı telefon arayan kullanıcıların ilgisini çeken ve düşük fiyatıyla rağbet gören Meizu'nun M6S modeli, daha önce sızdırılan bir takım donanım özelliklerini doğruluyor.

Benchmark raporundan gördüğümüz kadarıyla, cihaz daha önce de sızdırıldığı gibi 3GB RAM, 32GB sistem alanı ve Mali-G71 ekran kartıyla geliyor. 5.7" ekranla ve 2930mAh batarya ile geleceği öngörülen telefon, tıpkı firmanın amiral gemisi Meizu 15 Plus gibi, 18:9 ekran oranına sahip olacak. Meizu M6S ile ilgili bildiklerimizden biri de, cihazın yanına konumlandırılmış bir de parmak izi okuyucu içereceği yönünde. Bunların yanında, M6S'in yonga seti halen gizemini koruyor.

Yurtdışında giriş ve orta segment modellerini fazlasıyla ucuz bir fiyatta piyasaya süren ve bu sayede büyük ilgi çeken Meizu'nun, Türkiye'deki fiyatlandırması kullanıcıları hayal kırıklığı yaratmıştı. Yurtdışında 125 Dolar bandında seyreden M5S'in Türkiye fiyatı, 1100 TL dolaylarında olunca, firmayı diğerlerinden ayıran fiyat/performans özelliğinin de pek bir anlamı kalmamıştı. Umuyoruz M6S'in Türkiye pazarındaki fiyatı daha uygun olur ve kullanıcılarla bu şekilde buluşur.