Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, yeni orta seviye akıllı telefonu Meizu M6s'i tanıttı. Cihazın en dikkat çeken özelliklerinden biri oldukça hızlı şarj olması ve parmak izi tarayıcısının pek çok işlem için özelleştirilebilmesi.

Meizu, daha önceden kullanıcılarına sözünü verdiği M serisinin yeni orta seviye akıllı telefonu olan Meizu M6s’i tanıttı. Çin’de Meizu S6 adı ile tanıtılan cihaz, 5.7 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip. Cihaz, ayrıca Samsung’un altı çekirdekli Exynos 7872 işlemcisinden gücünü alan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor.

Cihaz ince çerçeveli bir tasarıma sahip, bu nedenle ön tarafta herhangi bir ana ekran tuşu bulunmuyor. Meizu, farklı bir tasarım kullanarak parmak izi tarayıcıyı cihazın arkasına değil yanına konumlandırmış. Cihaz kilidini 0.2 saniyede açmayı vaat eden bu tarayıcı, ayrıca farklı işlemler için de özelleştirilebiliyor.

Meizu M6s Özellikler

İşlemci: Samsung Exynos 7872

RAM: 3GB

Depolama: 32GB/64GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 16MP, f/2.0 diyafram

Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram

Batarya: 3000mAh, 18W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 7.1.2 Nougat

Şampanya altın, mat siyah, ay ışığı grisi ve kobalt mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunan Meizu M6s’in 32GB ROM’lu versiyonu 155 dolar (580 TL), 64GB ROM’lu versiyonu ise 186 dolar (690 TL) fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.