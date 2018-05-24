Meizu M8C, İlk Olarak Rusya'da Piyasaya Sürüldü

Çin'in dev şirketlerinden birisi olan Meizu, ilginç bir atılım yaptı ve bir telefonunu yalnızca Rusya'da piyasaya sürdü.

Çin teknoloji devi Meizu'nun Meizu M8C adlı telefonu piyasaya sürüldü. Rusya'da fazlasıyla hayranı olması sebebiyle ise cihaz, ilk olarak Rusya'da sevenleriyle buluştu. Ülkemizde de çok fazla tanınmayan Meizu'nun yeni telefonunu tüm detaylarıyla anlatıyoruz.

Cihaz, 18: 9 en boy oranına sahip. Diğer özellerine gelecek olursak Meizu M8C, 1440x720 piksel HD kalitesinde çözünürlükle geliyor ayrıca ekran 5.45 inçlik. Cihaz 2GB RAM ile birlikte bir Snapdragon 425 yonga seti tarafından da destekleniyor. Depolama açısından bakarsak Meizu M8C,16GB veya 32GB'lik genişletilebilir bir depolama alanıyla da birlikte geliyor.

Son zamanlarda telefonlarda en çok dikkat edilen donanımlardan biri olan kameraya gelecek olursak M8C; f2.2 diyafram, PDAF, panoramik lensli, sürekli çekim özellikli ve ArcSoft algoritması ile çalışan 13MP'lik bir kamerayı bünyesinde barındırıyor.

Cihazda bir parmak izi özelliği yok ancak yüz okuma özelliğinin bulunduğunu söylemekta yarar var. Son olarak Meizu M8C'nin içerisindeki batarya 3,070mAh'lık. Fiyatına gelecek olursak cihaz, 9.990 ruble (763 TL) üzerinden satışa çıktı ve telefonun diğer ülkelere satış yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.