Teknoloji dünyasında sızıntılar bitmek tükenmek bilmiyor. Şimdi de, Meizu'nun "yol haritası", yani bu sene içinde çıkması planlanan tüm modeller sızdırıldı.

Çinli üretici Meizu'nun 2018 yol haritası sızdırılmış durumda. Sızdırılan belgede, 2018'de çıkması planlanan modeller yer alıyor. İlginç bir şekilde, amiral gemisi olan Meizu MX serisi, bu yıl piyasaya sürülecek modellerden biri olarak öne çıkmadı.

Son MX serisi model, Temmuz 2016'da Helio X20 çipseti kullanan Meizu MX6 oldu. Yenilenen tasarıma rağmen Meizu, geçen sene MX7'yi piyasaya sürmedi ve şirket müdürü Huang Zhang, bu yıl MX7'yi göremeyeceğimizi ima eden açıklamalarda bulundu. Sızan belgeye baktığımızda da, MX serisinin yokluğunu görmekteyiz.

Amiral gemisi niteliğindeki Meizu modelleri, kırmızı ve mavi renk kodlarıyla karşımıza çıkacak. Meizu 15 ve 15 Plus'ın her ikisi de ilk çeyrekte listeleniyor ve bu iki telefon da Meizu'nun amiral gemisi modelleri olarak bekleniyor. Ürün dizisinde ayrıca Dream 1 ve Dream 2 ürünleri bulunuyor. Dream 1 ürünlerinin Meizu 15,15 Lite ve 15 Plus olması bekleniyor. Dream 2 ürünleri olarak tahmin edilen üç model ise 2018 üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Bu yıl lansmanı beklenen Blue Charm serisi modelleri; M6, E3, M8 Note ve M8 modellerini içeriyor. Teknoloji devi, Meizu X2 ve M8s ve M9 Note'u, M9 gibi olacak şekilde ikinci ve üçüncü çeyreklerde piyasaya sunmayı düşünüyor. Sızan görselde fiyat aralığı da mevcut. Mavi Charm modelleri 1500 Yuan kategorisine girerken, amiral gemisi modellerin 2500 Yuan - 3000 Yuan arasında değişen fiyatlara sahip olduğu görülüyor. Dream 2 modelleri, 3000 Yuan'dan bile daha yüksek olabilir. Eğer grafiği yorumlama yoluna gidersek, Meizu 2016'da olduğu gibi pek çok modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak şirket, maliyetlerini düşürmek amacıyla 2017'de faaliyetlerini ve personel gücünü küçülttüğü için bundan tam olarak emin olamayız. Yine de sızıntılar az çok bir fikir veriyor. Siz Meizu hakkında ne düşünüyorsunuz? Almayı düşündüğünüz bir modeli var mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.