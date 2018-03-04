Meizu Kamerayı Ekranın Altına Yerleştiriyor!

Her gün, teknolojide yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu yazıda ele aldığımız Meizu'nun yeni patenti ise ekran teknolojilerine yeni bir boyut kazandırabilir.

Akıllı telefonlar, gün geçtikçe ve teknoloji geliştikçe daha büyük boyutlarla karşımıza çıkıyorlar. İnsanlar artık bu durumdan endişe duymaya başlıyorlar. Kenarsız ekranlar bu soruna iyi bir çözüm niteliği taşımaktalar ve aynı zamanda güzel de bir görünüm sağlıyorlar. Böyle düşünen hemen hemen tüm telefon üreticileri yavaş yavaş çerçeve kavramını telefonlardan kaldırmaya başlıyor. Tam ekran telefonlar için mevcut çözüm, ekranın üst kısmında konumlanacak, ön kamerayı, kulaklığı ve diğer önemli sensörleri altında taşıyacak bir çentik oluşturmak.

Bu çözümü, ilk olarak iPhone X'da gördük ve birçok akıllı telefon üreticisi şimdiden buna benzer çözümler üretmeye başladı.Meizu ise diğerlerinden farklı olarak, bunu daha zarifçe yapabilmek adına yeni bir sistem geliştirdi. Ekran için kullanılan aynı grafen camın altına konumlandırılmış bir kamera olacak. Malzeme olarak grafenin seçilmesinin sebebi ise, şeffaf olması nedeniyle ışığın kamera sensörüne girmesine izin verir. Aynı şekilde ve yerde, ışık sensörü ve yakınlık sensörü de bulunuyor.

Bu şekilde kamera ve diğer sensörlerin ekranın altına yerleştirilebilme durumu, Meizu cihazların yüzde yüz ekran-kasa oranına sahip olmasını sağlayabilir. Ancak bu tasarımda bir telefonun çıkıp çıkmayacağına dair henüz bir bilgi yok. Bu teknolojiyle veya buna yakın çerçevesiz diyebileceğimiz, Meizu tarafından bu sene içerisinde duyurulması beklenen en önemli cihazlar Meizu 15 ve 15 Plus'tır. İki amiral gemisi telefonu şirketin 15. yıldönümünü kutlayacak. Tamamen çerçevesiz, yüzde yüz ekran-kasa oranına sahip telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz, alma düşünceniz var mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.