Meizu Pro 7 Çıkış Tarihi Belli Oldu

Çin'in yükselen yıldızlarından Meizu'nun merakla beklenen çift ekranlı telefonu Pro 7, 27 Temmuz'da satışa çıkarılacak.

Çin'de oldukça satan ve bu sayede dünyanın en büyük telefon üreticileri arasında yer alan Meizu, yeni modeli Pro 7 ile bir hayli dikkat çekmişti.

Arka tarafında tam renkli LCD bir ekran bulunduracak telefon, 5.2 inlik Full HD bir ekranı da önünde bulunduracak. 12 MP'lik çift arka kameralı telefonda MediaTek tarafından üretilen ilk 10nm teknolojisine sahip Helio X30 kullanılacak.

Yotaphone'dan da gördüğümüz arka tarafa ekran yerleştirmek, Meizu tarafından farklı bir şekilde ele alındığı için oldukça dikkat çekmiş durumda. E-ink ekran yerine tam renkli bir panele sahip telefon, arka kamerayla selfie çekimlerini ve gelişmiş bildirimler almayı sağlayacak. Ana ekranı uyandırmadan bir çok işlemi küçük ekrandan yürütebilme imkanı sayesinde pilden de tasarruf edecek olan Pro 7'nin, 27 Temmuz'da Çin'de 482 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.