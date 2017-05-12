Meizu Pro 7'nin Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu'nun yeni amiral gemisi cihazı modeli Pro 7'nin özellikleri ortaya çıktı.

Çinli mobil cihaz üreticileri arasında, ürettiği fiyat-performans telefonları ile Apple ve Samsung gibi sektörün zirvesindeki isimlere kafa tutan firmalardan olan Meizu'nun yeni çıkacak amiral gemisi cihazı Pro 7 hakkında henüz hemen hemen hiçbir bilgi mevcut değil. Fakat söz konusu Çinli bir mobil cihaz üreticisi olunca, cihazların özelliklerinin sızdırılması da pek uzun sürmüyor.

GizChina.it sitesi, -nereden nasıl yaptığını bilemiyoruz- bir şekilde internet üzerinden Meizu ile alakalı bazı kaynak kodları eşeleyerek firmanın yeni amiral gemisi cihazına ait bazı özellikleri gün yüzüne çıkarmayı başarmış.

Kaynak kodlarından ortaya çıkan bilgilere göre, Meizu Pro 7'de olacak özellikler şu şekilde:

On çekirdekli Helio X30 çipset

Çift arka kamera (12MP Sony IMX386 x2 )

Samsung S5K368 16MP ön kamera

5.2-inç ekran

3D Touch özelliği

6GB RAM

Bu özelliklerin yanı sıra Meizu Pro 7 hakkındaki en büyük iddia ise, son dönemlerde mobil cihaz sektöründe yavaş yavaş popüler olan ve gelecekte çıkmasını beklediğimiz pek çok telefonda olacağı konuşulan çift ekran özelliği. Tabii bu konuda henüz kesin bir bilgi mevcut değil fakat söz konusu Çinli bir firma olunca, bu tarz çılgın özelliklerin karşımıza çıkma ihtimali de az değil.

Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda henüz bir tarih mevcut değil.