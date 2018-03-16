Meizu Pro 7 Plus - Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Çift ekranıyla ilk akıllı telefon alışkanlığınızı değiştirmeyi, çift kamerası ile de muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlayan Meizu Pro 7 Plus, Türkiye'de satışa çıktı.

Global akıllı telefon pazarına sunduğu uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı modelleri ile değerini ve marka bilinirliğini günden güne arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, M5 Note ve M5s modelleri ile Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Meizu, şimdi de ‘kullanıcı alışkanlıklarını yeniden tanımlayan bir telefon’ olarak tanımladığı yeni modeli Pro 7 Plus’ı Türkiye’de satışa sundu.

Yeni Meizu Pro 7 Plus’ın en karakteristik özelliği şüphesiz ki arkada bulunan 1.9 inçlik ikinci ekranı. Bir çeşit ‘always on display’ özelliği taşıyan bu ikinci ekran, Meizu’nun iddiasına göre akıllı telefon kullanma alışkanlığımızı tamamen değiştirecek. Ayrıca cihazın 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve 12MP çözünürlüğündeki çift arka kamerası, kullanıcıların maksimum fotoğraf kalitesine ulaşmalarını sağlıyor.

Meizu Pro 7 Plus Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio X30

MediaTek Helio X30 RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama: 64GB/128GB

64GB/128GB Ekran: 5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel)

5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel) Arka Kamera: 12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom

12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom Ön Kamera: 16MP f/2.0

16MP f/2.0 Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Türkiye’de de satış sunulan Meizu Pro 7 Plus’ın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2199 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alırken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2799 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.