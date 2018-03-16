Meizu Pro 7 Plus - Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Global akıllı telefon pazarına sunduğu uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı modelleri ile değerini ve marka bilinirliğini günden güne arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, M5 Note ve M5s modelleri ile Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Meizu, şimdi de ‘kullanıcı alışkanlıklarını yeniden tanımlayan bir telefon’ olarak tanımladığı yeni modeli Pro 7 Plus’ı Türkiye’de satışa sundu.
Yeni Meizu Pro 7 Plus’ın en karakteristik özelliği şüphesiz ki arkada bulunan 1.9 inçlik ikinci ekranı. Bir çeşit ‘always on display’ özelliği taşıyan bu ikinci ekran, Meizu’nun iddiasına göre akıllı telefon kullanma alışkanlığımızı tamamen değiştirecek. Ayrıca cihazın 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve 12MP çözünürlüğündeki çift arka kamerası, kullanıcıların maksimum fotoğraf kalitesine ulaşmalarını sağlıyor.
Meizu Pro 7 Plus Özellikler
- İşlemci: MediaTek Helio X30
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama: 64GB/128GB
- Ekran: 5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel)
- Arka Kamera: 12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom
- Ön Kamera: 16MP f/2.0
- Batarya: 3500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Türkiye’de de satış sunulan Meizu Pro 7 Plus’ın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2199 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alırken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2799 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.